Как это было. Девочка из Верхней Пышмы стала участницей шоу «Беременна в 16»

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
По словам Медведевой, девушка в течение беременности наблюдалась в Екатеринбурге, однако рожать уехала в Санкт-Петербург, так как КТГ плода показала некоторые отклонения, пишет Е1.
Главврач отметила, что уже родившийся ребенок здоров, и девушка вместе с ним вернулась домой. Они оба в порядке.
Известно, что почти все моменты во время съемок были сняты с первого дубля, так как эмоции получились естественными. Сперва снималась часть истории, где девушка находилась уже на больших сроках, а начало отсняли уже после родов.
По словам сотрудников клиники в Екатеринбурге, состав съемочной команды небольшой, к тому же телевизионщики не мешали работе медиков.
Напомним, в 2022 году в шоу «Беременна в 16» участвовала девушка из Краснотурьинска.