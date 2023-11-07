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Updated Сегодня, 04:38

Школьница из Верхней Пышмы стала участницей проекта «Беременна в 16»

Как это было. Девочка из Верхней Пышмы стала участницей шоу «Беременна в 16»

7 ноября 2023, 04:38
Фото: Midjourney

Школьница из Верхней Пышмы стала участницей проекта «Беременна в 16»

16-летняя девушка из Верхней Пышмы приняла участие в телепроекте «Беременна в 16». Главврач медучреждения «Мать и дитя» Валентина Медведева рассказала подробности о беременности и родах участницы.

По словам Медведевой, девушка в течение беременности наблюдалась в Екатеринбурге, однако рожать уехала в Санкт-Петербург, так как КТГ плода показала некоторые отклонения, пишет Е1.

Главврач отметила, что уже родившийся ребенок здоров, и девушка вместе с ним вернулась домой. Они оба в порядке.

Известно, что почти все моменты во время съемок были сняты с первого дубля, так как эмоции получились естественными. Сперва снималась часть истории, где девушка находилась уже на больших сроках, а начало отсняли уже после родов.

По словам сотрудников клиники в Екатеринбурге, состав съемочной команды небольшой, к тому же телевизионщики не мешали работе медиков.

Напомним, в 2022 году в шоу «Беременна в 16» участвовала девушка из Краснотурьинска.

Соседка рассказала о героине шоу «Беременна в 16» из Краснотурьинска
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