Лучших воркаутеров Свердловской области выберут на баттлах в Нижнем Тагиле

Всего запланировано три баттла — среди любителей двух возрастных категорий (мальчики от 7 до 14 лет и юноши от 15 лет), а также взрослых профессионалов. Согласно правилам, соревнования проходят по олимпийской системе 1 на 1, где атлет после первого проигрыша выбывает. Если сильными признаны оба, то дается дополнительный раунд. Спортсмены имеют два выхода по одной минуте.