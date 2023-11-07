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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Соревнования по воркауту пройдут в Нижнем Тагиле

Лучших воркаутеров Свердловской области выберут на баттлах в Нижнем Тагиле

7 ноября 2023, 12:08
Фото: 1MI

Соревнования по воркауту пройдут в Нижнем Тагиле

Фестиваль уличной атлетики «Пробуждение» пройдет в Нижнем Тагиле 18–19 ноября. В рамках соревнований запланированы баттлы по воркауту среди профессионалов и любителей, а также выполнение базового комплекса упражнений.

Так, 18 ноября состоится Чемпионат по Свердловской области среди профессионалов и любителей, а на следующий день, 19 ноября, пройдет сдача базового комплекса по воркауту в ГДДЮТ.

Всего запланировано три баттла — среди любителей двух возрастных категорий (мальчики от 7 до 14 лет и юноши от 15 лет), а также взрослых профессионалов. Согласно правилам, соревнования проходят по олимпийской системе 1 на 1, где атлет после первого проигрыша выбывает. Если сильными признаны оба, то дается дополнительный раунд. Спортсмены имеют два выхода по одной минуте.

Судьи будут оценивать сложность выступления, качество его исполнения, выносливость, а также сочетание элементов.

Фестиваль «Пробуждение» проводится с целью популяризации уличного спорта и профилактики социально-негативных явлений среди детей, подростков и молодежи.

Для участия в соревнованиях нужно пройти регистрацию. А для участия в соревнованиях по сдаче базового комплекса регистрация проводится по ссылке.

Напомним, ранее юные артисты театра кукол привезли пять наград со всероссийского фестиваля. Они показывали спектакль «Три веселых поросенка».

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