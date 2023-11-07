Лучших воркаутеров Свердловской области выберут на баттлах в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Так, 18 ноября состоится Чемпионат по Свердловской области среди профессионалов и любителей, а на следующий день, 19 ноября, пройдет сдача базового комплекса по воркауту в ГДДЮТ.
Всего запланировано три баттла — среди любителей двух возрастных категорий (мальчики от 7 до 14 лет и юноши от 15 лет), а также взрослых профессионалов. Согласно правилам, соревнования проходят по олимпийской системе 1 на 1, где атлет после первого проигрыша выбывает. Если сильными признаны оба, то дается дополнительный раунд. Спортсмены имеют два выхода по одной минуте.
Судьи будут оценивать сложность выступления, качество его исполнения, выносливость, а также сочетание элементов.
Фестиваль «Пробуждение» проводится с целью популяризации уличного спорта и профилактики социально-негативных явлений среди детей, подростков и молодежи.
Для участия в соревнованиях нужно пройти регистрацию. А для участия в соревнованиях по сдаче базового комплекса регистрация проводится по ссылке.
Напомним, ранее юные артисты театра кукол привезли пять наград со всероссийского фестиваля. Они показывали спектакль «Три веселых поросенка».