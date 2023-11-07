Массовые гуляния в ледовом городке Екатеринбурга начнутся 29 декабря

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2023 году планируется построить ледовый городок в тему азбуке. Ей в этом году исполняется 1060 лет. Планируется, что каждую букву будет нанесен QR-код. Считав его, можно будет узнать, что есть в Нижнем Тагиле на ту или иную букву.