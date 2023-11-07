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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Алексей Орлов назвал дату начала работы ледового городка в Екатеринбурге

Массовые гуляния в ледовом городке Екатеринбурга начнутся 29 декабря

7 ноября 2023, 12:28
Фото: 1MI

Алексей Орлов назвал дату начала работы ледового городка в Екатеринбурге

Массовые гуляния в ледовом городке Екатеринбурга стартуют 29 декабря. Планируется, что они продлятся до 14 января. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

На строительство выделено более 24 миллионов рублей. В текущем году темой городка стала «Пушкинская карта». Строительство приурочено к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина.

В этом году на площади 1905 года в Екатеринбурге также пройдет XXII Международный конкурс ледовой скульптуры «Европа — Азия». Так, все желающие смогут полюбоваться на Деда Мороза, Снегурочку, 33 богатырей и других персонажей сказок Пушкина. Самой интересной фигурой станет символ нового года — дракон.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2023 году планируется построить ледовый городок в тему азбуке. Ей в этом году исполняется 1060 лет. Планируется, что каждую букву будет нанесен QR-код. Считав его, можно будет узнать, что есть в Нижнем Тагиле на ту или иную букву.

#Свободное время#Ледовый городок#Пушкин#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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