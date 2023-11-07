Массовые гуляния в ледовом городке Екатеринбурга начнутся 29 декабря

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
На строительство выделено более 24 миллионов рублей. В текущем году темой городка стала «Пушкинская карта». Строительство приурочено к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина.
В этом году на площади 1905 года в Екатеринбурге также пройдет XXII Международный конкурс ледовой скульптуры «Европа — Азия». Так, все желающие смогут полюбоваться на Деда Мороза, Снегурочку, 33 богатырей и других персонажей сказок Пушкина. Самой интересной фигурой станет символ нового года — дракон.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 2023 году планируется построить ледовый городок в тему азбуке. Ей в этом году исполняется 1060 лет. Планируется, что каждую букву будет нанесен QR-код. Считав его, можно будет узнать, что есть в Нижнем Тагиле на ту или иную букву.