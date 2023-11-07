«Мы все находимся в шоке». Председатель думы Североуральска погиб в ДТП

Инцидент случился на 15-м километре трассы Серов-Североуральск-Ивдель. По информации ГИБДД по Свердловской области, Lada Priora столкнулась с Hyundai Solaris. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.