«Мы все находимся в шоке». Председатель думы Североуральска погиб в ДТП

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Мы все находимся в шоке — сегодня утром Виктор Иванович [Ильин] был на совещании с нами, а потом уехал до пятницы в командировку в Екатеринбург на обучение по противодействию коррупции. И буквально полчаса назад сообщают, что он погиб, — цитирует Ура.ру главу Североуральска Светлана Миронова.
Инцидент случился на 15-м километре трассы Серов-Североуральск-Ивдель. По информации ГИБДД по Свердловской области, Lada Priora столкнулась с Hyundai Solaris. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Напомним, 22 октября в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погиб бывший командир полка ГИБДД по Свердловской области Борис Литвин.