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«Мы все находимся в шоке». Председатель думы Североуральска погиб в ДТП

«Мы все находимся в шоке». Председатель думы Североуральска погиб в ДТП

7 ноября 2023, 09:16
Фото: страница Виктора Ильина Вконтакте
Спикер думы Североуральска Виктор Ильин погиб в ДТП 7 ноября. Данные о гибели подтвердила глава города Светлана Миронова.
Мы все находимся в шоке — сегодня утром Виктор Иванович [Ильин] был на совещании с нами, а потом уехал до пятницы в командировку в Екатеринбург на обучение по противодействию коррупции. И буквально полчаса назад сообщают, что он погиб, — цитирует Ура.ру главу Североуральска Светлана Миронова.

Инцидент случился на 15-м километре трассы Серов-Североуральск-Ивдель. По информации ГИБДД по Свердловской области, Lada Priora столкнулась с Hyundai Solaris. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Напомним, 22 октября в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург погиб бывший командир полка ГИБДД по Свердловской области Борис Литвин.

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