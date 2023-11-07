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Updated Сегодня, 18:31

На форуме «Диалог о фейках» эксперты обсудят негативное влияние фейков

На форуме «Диалог о фейках» эксперты обсудят негативное влияние фейков

7 ноября 2023, 18:31
Фото: piqsels.com
Обсуждения экспертов будут организованы в рамках форума «Диалог о фейках», который состоится в Москве 22 ноября благодаря участию автономной некоммерческой организации «Диалог Регионы». Главной темой такого события станет влияние фейков на все сферы общества.

Как сообщает gorod55.ru, по состоянию на первую половину ноября этого года в российском сегменте интернета было найдено около 11 миллионов копий фейков. В АНО «Диалог Регионы» прогнозируют, что число подобных недостоверных сообщений в ближайшие три года станет выше в 10 раз.

Основными направлениями для обсуждений в рамках деловой программы форума выступят влияние недостоверной информации на различные сферы жизни общества, ведение информационных противодействий, формирование рынка фактчекинга, борьба с дипфейками. На мероприятие прибудут гости из других стран.

«Для сравнения: в 2021 г. было всего лишь 1,5 млн уникальных ссылок с фейками. Мы ожидаем, что до конца года число копий фейков вырастет до 12,5 млн, а на 2024 год прогнозируем рост до 15 млн. Динамика высокая, влияние фейков также растет, при этом четкого ответа на эту угрозу пока не сформулировано», — привел динамику роста фейков в российском сегменте интернета советник гендиректора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров.

Согласно его комментарию, форум планируется провести в закрытом формате для экспертного сообщества, чтобы запустить «фабрику мыслей» при содействии федеральных органов власти, журналистов, предпринимателей и специализирующихся на данной теме экспертов.

Специалисты организации приводят данные, согласно которым жертвами недостоверных сообщений и материалов чаще других категорий населения становятся россияне обоих полов старше 40 лет с высшим или средним образованием. Граждане, имеющие высшее образование, чаще замечают фейки в интернете. При этом мужчины на 10% чаще находят в интернете подобную сомнительную информацию.

В АНО «Диалог Регионы» заявили, что с начала года самыми популярными темами для создания фейков в интернете стали специальная военная операция, мобилизация, политика, социально значимые происшествия, медицина, промышленность — на данные темы приходится порядка 90% просмотров фейков.

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