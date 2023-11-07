На форуме «Диалог о фейках» эксперты обсудят негативное влияние фейков

«Для сравнения: в 2021 г. было всего лишь 1,5 млн уникальных ссылок с фейками. Мы ожидаем, что до конца года число копий фейков вырастет до 12,5 млн, а на 2024 год прогнозируем рост до 15 млн. Динамика высокая, влияние фейков также растет, при этом четкого ответа на эту угрозу пока не сформулировано», — привел динамику роста фейков в российском сегменте интернета советник гендиректора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров.