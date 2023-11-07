На форуме «Диалог о фейках» эксперты обсудят негативное влияние фейков

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Как сообщает gorod55.ru, по состоянию на первую половину ноября этого года в российском сегменте интернета было найдено около 11 миллионов копий фейков. В АНО «Диалог Регионы» прогнозируют, что число подобных недостоверных сообщений в ближайшие три года станет выше в 10 раз.
Основными направлениями для обсуждений в рамках деловой программы форума выступят влияние недостоверной информации на различные сферы жизни общества, ведение информационных противодействий, формирование рынка фактчекинга, борьба с дипфейками. На мероприятие прибудут гости из других стран.
«Для сравнения: в 2021 г. было всего лишь 1,5 млн уникальных ссылок с фейками. Мы ожидаем, что до конца года число копий фейков вырастет до 12,5 млн, а на 2024 год прогнозируем рост до 15 млн. Динамика высокая, влияние фейков также растет, при этом четкого ответа на эту угрозу пока не сформулировано», — привел динамику роста фейков в российском сегменте интернета советник гендиректора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров.
Согласно его комментарию, форум планируется провести в закрытом формате для экспертного сообщества, чтобы запустить «фабрику мыслей» при содействии федеральных органов власти, журналистов, предпринимателей и специализирующихся на данной теме экспертов.
Специалисты организации приводят данные, согласно которым жертвами недостоверных сообщений и материалов чаще других категорий населения становятся россияне обоих полов старше 40 лет с высшим или средним образованием. Граждане, имеющие высшее образование, чаще замечают фейки в интернете. При этом мужчины на 10% чаще находят в интернете подобную сомнительную информацию.
В АНО «Диалог Регионы» заявили, что с начала года самыми популярными темами для создания фейков в интернете стали специальная военная операция, мобилизация, политика, социально значимые происшествия, медицина, промышленность — на данные темы приходится порядка 90% просмотров фейков.