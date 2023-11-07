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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Мошенники обманули офтальмолога из Екатеринбурга на два миллиона рублей

«Начальник» развел доктора-офтальмолога из Екатеринбурга на два миллиона рублей

7 ноября 2023, 13:03
Фото: Midjourney

Мошенники обманули офтальмолога из Екатеринбурга на два миллиона рублей

Врача-офтальмолога из Екатеринбурга обманули почти на 2 миллиона рублей, представившись начальником клиники, в которой она работает.

Также женщине звонили представители ФСБ и Центробанка. Обманутую зовут Марина, она работает в «Микрохирургии глаза», пишет «Урал Мэш».

В какой-то момент ей в мессенджере написал незнакомец, представившийся ее начальником. Он сказал, что из архива клиники произошла утечка данных. Поэтому ей якобы должны позвонить сотрудники ФСБ.

Далее звонившие узнали, сколько женщина имеет накоплений за всю жизнь — 1,9 млн рублей. Всю эту сумму Марина перевела аферистам, думая, что отправляет средства на «безопасные счета».

Доктор узнала, что ее обманули тогда, когда обратилась в реальное ФСБ, чтобы узнать, дошли ли до них ее деньги.

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#ФСБ#Мошенничество#Микрохирургия глаза#Екатеринбург#Центробанк#Дарья Сорокина
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