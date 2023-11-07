«Начальник» развел доктора-офтальмолога из Екатеринбурга на два миллиона рублей

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Также женщине звонили представители ФСБ и Центробанка. Обманутую зовут Марина, она работает в «Микрохирургии глаза», пишет «Урал Мэш».
В какой-то момент ей в мессенджере написал незнакомец, представившийся ее начальником. Он сказал, что из архива клиники произошла утечка данных. Поэтому ей якобы должны позвонить сотрудники ФСБ.
Далее звонившие узнали, сколько женщина имеет накоплений за всю жизнь — 1,9 млн рублей. Всю эту сумму Марина перевела аферистам, думая, что отправляет средства на «безопасные счета».
Доктор узнала, что ее обманули тогда, когда обратилась в реальное ФСБ, чтобы узнать, дошли ли до них ее деньги.