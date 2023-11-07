Не расслышала: медсестра в Березниках решила, что рабочие хотят взорвать больницу

Рабочие, ремонтировавшие крышу больницы, положили на нее газовые баллоны. Один из них предложил эти баллоны переставить, чтобы в случае чего они не взорвались. Женщина, проходившая мимо, неправильно расслышала, о чем он говорил, и позвонила в полицию, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».