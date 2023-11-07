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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В пермском городе Березники медсестра по ошибке заподозрила рабочих в теракте

Не расслышала: медсестра в Березниках решила, что рабочие хотят взорвать больницу

7 ноября 2023, 16:04
Фото: 1MI

В пермском городе Березники медсестра по ошибке заподозрила рабочих в теракте

В городе Березники в Пермском крае медсестра обратилась в полицию, решив, что ремонтники собираются взорвать детскую больницу.

Рабочие, ремонтировавшие крышу больницы, положили на нее газовые баллоны. Один из них предложил эти баллоны переставить, чтобы в случае чего они не взорвались. Женщина, проходившая мимо, неправильно расслышала, о чем он говорил, и позвонила в полицию, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».

По указанному адресу вскоре приехали сотрудники полиции, ФСБ, а также кинологи. Специалисты, обыскав здание, никаких опасных устройств в нем не нашли и побеседовали с работниками. Мужчины объяснили, в чем дело.

Напомним, в сентябре 2023 года подросток из Екатеринбурга прислал на электронную почту школы в Серове письмо с сообщением о том, что в здании скоро произойдет взрыв. Через некоторое время школьника сумели найти и задержали его.

Подросток из Екатеринбурга задержан за лжеминирование школы
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#Полиция#ФСБ#Ремонт#Спецслужбы#Рабочие#Пермский край#Работники#Детская больница#Медсестра#Кинологи#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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