Не расслышала: медсестра в Березниках решила, что рабочие хотят взорвать больницу

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Рабочие, ремонтировавшие крышу больницы, положили на нее газовые баллоны. Один из них предложил эти баллоны переставить, чтобы в случае чего они не взорвались. Женщина, проходившая мимо, неправильно расслышала, о чем он говорил, и позвонила в полицию, рассказали в группе ВКонтакте «Урал Мэш».
По указанному адресу вскоре приехали сотрудники полиции, ФСБ, а также кинологи. Специалисты, обыскав здание, никаких опасных устройств в нем не нашли и побеседовали с работниками. Мужчины объяснили, в чем дело.
Напомним, в сентябре 2023 года подросток из Екатеринбурга прислал на электронную почту школы в Серове письмо с сообщением о том, что в здании скоро произойдет взрыв. Через некоторое время школьника сумели найти и задержали его.