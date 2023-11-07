«Норникель» реализует программу по улучшению экологии в Норильске

Posted 7 ноября 2023, 17:19
Published 7 ноября 2023, 17:19
Modified 7 ноября 2023, 17:23
Updated 7 ноября 2023, 17:23
Стоит отметить, что Норильск является одним из городов, где внедряются уникальные технологии. Они способны изменить представления о том, как можно сохранить окружающую среду и не прибегнуть к такой крайней мере, как закрытие производства. Об этом пишет newizv.ru.
Диоксид серы — это основное вещество, загрязняющее атмосферу в Норильске. Для решения данной проблемы разработана специальная «Серная программа», реализацией которой занимается «Норникель».
Напомним, предприятия «Норникеля» производят медь, палладий, никель, кобальт. Эта продукция относится к категории «зеленых металлов», необходимых для развития и внедрения экологичных технологий: генераторов электричества из возобновляемых источников, электромобилей. Диоксид серы является побочным продуктом этого производства. В то же время он позволяет развивать в мире неатомную, водородную энергетику.
Кобальт и медь, производимые в Красноярском крае, являются важными металлами. От них зависит вся мировая возобновляемая энергетика. Таким образом, несмотря на побочные эффекты производства, развитие данных источников энергии может спасти нашу планету от климатической катастрофы.
Для решения проблемы загрязнения окружающей среды в Норильске компания «Норникель» создала комплексную программу по сокращению объема вредных выбросов. Для этого было принято решение о закрытии старого никелевого завода. Все его производство перенесли на площадки, которые расположены за чертой города. Благодаря этой мере объемы загрязнения атмосферы в Норильске снизились на 30 процентов. Сейчас в городе внедряется уникальная технология, направленная на максимальную нейтрализацию вредных выбросов.
Этот метод состоит в том, что накапливающийся в воздухе диоксид серы улавливают и перерабатывают в серную кислоту. Далее это вещество нейтрализуется с помощью известняка. В результате всей этой цепочки получается гипс, который считается экологически безопасным веществом.
Проект «Норникеля» называется «Серная программа». Ее запустят по всей России в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
По словам главы «Норникеля» Владимира Потанина, данный проект по улучшению состояния окружающей среды Красноярского края не был закрыт даже после того, как были введены антироссийские санкции.
В рамках реализации экопроекта были оборудованы специальные цеха, не уступающие по своим размерам самому действующему производству. После того, как заработают новые комплексы по утилизации диоксида серы, только на одном Надеждинском заводе региона будут каждый год производить гипс в объеме около 4 миллионов тонн. Это сопоставимо с объемами выпуска данного вещества всеми профильными предприятиями России.
Отметим, «Норникель» совместно с крупнейшим российским предприятием по производству строительно-отделочных материалов «Волма» уже провел испытания первой партии гипса, произведенного на мощностях «Серной программы». Результаты показали, что этот материал хорошо подходит для изготовления строительных смесей.