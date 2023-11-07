«Норникель» реализует программу по улучшению экологии в Норильске

В рамках реализации экопроекта были оборудованы специальные цеха, не уступающие по своим размерам самому действующему производству. После того, как заработают новые комплексы по утилизации диоксида серы, только на одном Надеждинском заводе региона будут каждый год производить гипс в объеме около 4 миллионов тонн. Это сопоставимо с объемами выпуска данного вещества всеми профильными предприятиями России.