«Нужна изюминка». Несколько крупных застройщиков планируют зайти в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Застройщики, по словам мэра, готовы реализовать строительство жилого сектора в микрорайоне «Александровский» на ГГМ. По мнению Владислава Пинаева, причиной этому могло стать улучшение экономической ситуации в городе, а вместе с ней и выросшая покупательская способность.
Два оборонных предприятий — это Уралвагонзавод и Планта — работают сегодня 24 на 7. Уровень заработных плат в городе резко вырос, по сравнению даже с предыдущими двумя годами. Поэтому некая покупательская способность изменилась, — отметил глава Нижнего Тагила.
Однако у города есть свое условие к застройщикам — дома должны выделяться архитектурой и планировкой, а не быть банальными «коробками».
Единственное условие, которое мы обсуждаем со всеми, это должна быть некая изюминка. Банальное строительство домов себя исчерпало. Некоторые застройщики в городе продолжают строить, это дома красивые, но чего-то субъективного в них нет. Есть сейчас красивые дома класса и эконом, и комфорт, с красивыми фасадами. Поэтому такое жилье должно в Тагиле появится, — поделился Владислав Пинаев.
Напомним, о застройке микрорайона «Александровский» в Нижнем Тагиле начали говорить еще в 2013 году. Сдача проекта его планировки и межевания переносилась. Менялись и компании, планирующие строительство. Решались вопросы инвестирования. Однако стройка пока так и не началась.