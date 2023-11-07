tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Переговоры для застройки микрорайона «Александровский» ведутся в Нижнем Тагиле

«Нужна изюминка». Несколько крупных застройщиков планируют зайти в Нижний Тагил

7 ноября 2023, 13:24
Фото: Midjourney

Переговоры для застройки микрорайона «Александровский» ведутся в Нижнем Тагиле

Несколько крупных компаний-застройщиков планируют начать строительство жилых домов в Нижнем Тагиле. Об этом 7 ноября на пресс-конференции рассказал глава города Владислав Пинаев.

Застройщики, по словам мэра, готовы реализовать строительство жилого сектора в микрорайоне «Александровский» на ГГМ. По мнению Владислава Пинаева, причиной этому могло стать улучшение экономической ситуации в городе, а вместе с ней и выросшая покупательская способность.

Два оборонных предприятий — это Уралвагонзавод и Планта — работают сегодня 24 на 7. Уровень заработных плат в городе резко вырос, по сравнению даже с предыдущими двумя годами. Поэтому некая покупательская способность изменилась, — отметил глава Нижнего Тагила.
Не меньше 33 квадратов и готовый ремонт. 11 квартир для сирот купят в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Однако у города есть свое условие к застройщикам — дома должны выделяться архитектурой и планировкой, а не быть банальными «коробками».

Единственное условие, которое мы обсуждаем со всеми, это должна быть некая изюминка. Банальное строительство домов себя исчерпало. Некоторые застройщики в городе продолжают строить, это дома красивые, но чего-то субъективного в них нет. Есть сейчас красивые дома класса и эконом, и комфорт, с красивыми фасадами. Поэтому такое жилье должно в Тагиле появится, — поделился Владислав Пинаев.

Напомним, о застройке микрорайона «Александровский» в Нижнем Тагиле начали говорить еще в 2013 году. Сдача проекта его планировки и межевания переносилась. Менялись и компании, планирующие строительство. Решались вопросы инвестирования. Однако стройка пока так и не началась.

Читайте также:
В Екатеринбурге появится новый жилой районЖилье для детей-сирот за 2,3 миллиона закупают в Нижнем ТагилеМэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для стройки улиц на ВИЗе
#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Строительство#Анна Григорьева#Жилые дома#Архитектура#Застройщики
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: невидящие надзорники и несеверное сияние
Сегодня, 07:34
Вырубать старые и сажать новые. В программу озеленения Тагила войдет замена деревьев
Сегодня, 13:45
Лучших воркаутеров Свердловской области выберут на баттлах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:08
Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова
Вчера, 17:07
Школа на 1200 мест появится в микрорайоне «Александровский-1» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:50