«Нужна изюминка». Несколько крупных застройщиков планируют зайти в Нижний Тагил

Напомним, о застройке микрорайона «Александровский» в Нижнем Тагиле начали говорить еще в 2013 году. Сдача проекта его планировки и межевания переносилась. Менялись и компании, планирующие строительство. Решались вопросы инвестирования. Однако стройка пока так и не началась.