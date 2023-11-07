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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Неизвестные в Перми полтора года «минируют» школу от имени восьмиклассника

От имени восьмиклассника в Перми полтора года сообщают о «минировании» школы

7 ноября 2023, 06:33
Фото: Midjourney

Неизвестные в Перми полтора года «минируют» школу от имени восьмиклассника

В Перми на протяжении полутора лет сообщают о готовящемся теракте в школе №116 от имени ученика восьмого класса, который не посещает учебное учреждение из-за проблем со здоровьем.

Неизвестные ежемесячно сообщают в ФСБ о том, что учащийся якобы вместе со своими одноклассниками принес и установил в школе взрывной прибор. Сотрудникам спецслужб пришлось проверить школьника, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Выяснилось, что ребенок учится в этой школе, однако по состоянию здоровья он сейчас ее не посещает. При этом у мальчика нет ни аккаунтов в социальных сетях, ни телефона. Кем является настоящий автор анонимных сообщений — неизвестно.

Напомним, 25 октября 2023 года в Ревде неизвестные сообщили о том, что школа №29 заминирована. Приехавшие сотрудники спецслужб не обнаружили в здании взрывчатых устройств. Анонимов разыскивают.

Неизвестные «заминировали» школу №29 в Ревде и требовали деньги
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