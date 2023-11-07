От имени восьмиклассника в Перми полтора года сообщают о «минировании» школы

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Неизвестные ежемесячно сообщают в ФСБ о том, что учащийся якобы вместе со своими одноклассниками принес и установил в школе взрывной прибор. Сотрудникам спецслужб пришлось проверить школьника, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Выяснилось, что ребенок учится в этой школе, однако по состоянию здоровья он сейчас ее не посещает. При этом у мальчика нет ни аккаунтов в социальных сетях, ни телефона. Кем является настоящий автор анонимных сообщений — неизвестно.
Напомним, 25 октября 2023 года в Ревде неизвестные сообщили о том, что школа №29 заминирована. Приехавшие сотрудники спецслужб не обнаружили в здании взрывчатых устройств. Анонимов разыскивают.