От имени восьмиклассника в Перми полтора года сообщают о «минировании» школы

Выяснилось, что ребенок учится в этой школе, однако по состоянию здоровья он сейчас ее не посещает. При этом у мальчика нет ни аккаунтов в социальных сетях, ни телефона. Кем является настоящий автор анонимных сообщений — неизвестно.