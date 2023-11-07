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Пенсионер из Свердловской области убил сына за нежелание работать

Пенсионер в Свердловской области расстрелял своих сыновей. Они сидели у него на шее

7 ноября 2023, 08:27
Фото: 1MI

Пенсионер из Свердловской области убил сына за нежелание работать

В Свердловской области пожилой мужчина расстрелял своих сыновей за то, что они сидели у него на шее и не работали. Один мужчина скончался.

Предполагаемому злоумышленнику 73 года. Его зовут Николай, он житель Туринской Слободы. Вместе с ним в доме жили неработающие сыновья 46 лет и 51 года.

Они не приносили деньги в дом, поэтому в семье часто случались конфликты. В какой-то момент пенсионер вооружился ружьем и начал стрельбу. Старшего сына он ранил в руку, а младшему попал в живот — рана оказалась смертельной. Мужчина скончался до приезда медиков, пишет «Урал Мэш».

Второго мужчину госпитализировали. У него перелом плеча. Медики оценивают его состояние как тяжелое, однако дают положительный прогноз на выздоровление.

Стрелка задержали. С места ЧП он пытался скрыться. На допросе старик сказал, что не хотел никого убить, а просто планировал размахивать ружье в воспитательных целях.

Ранее сообщалось, что 65-летний бизнесмен из Нижнего Тагила застрелил делового партнера из-за долга в казино на сумму 1,6 миллиона рублей.

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