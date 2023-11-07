Пенсионер в Свердловской области расстрелял своих сыновей. Они сидели у него на шее

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Предполагаемому злоумышленнику 73 года. Его зовут Николай, он житель Туринской Слободы. Вместе с ним в доме жили неработающие сыновья 46 лет и 51 года.
Они не приносили деньги в дом, поэтому в семье часто случались конфликты. В какой-то момент пенсионер вооружился ружьем и начал стрельбу. Старшего сына он ранил в руку, а младшему попал в живот — рана оказалась смертельной. Мужчина скончался до приезда медиков, пишет «Урал Мэш».
Второго мужчину госпитализировали. У него перелом плеча. Медики оценивают его состояние как тяжелое, однако дают положительный прогноз на выздоровление.
Стрелка задержали. С места ЧП он пытался скрыться. На допросе старик сказал, что не хотел никого убить, а просто планировал размахивать ружье в воспитательных целях.
Ранее сообщалось, что 65-летний бизнесмен из Нижнего Тагила застрелил делового партнера из-за долга в казино на сумму 1,6 миллиона рублей.