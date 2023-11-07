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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Нижнем Тагиле обсуждают закрытие движения из-за ремонта плотины за 2 миллиарда

Пинаев прокомментировал варианты объезда Челюскинцев при ремонте плотины в Тагиле

7 ноября 2023, 10:07
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле обсуждают закрытие движения из-за ремонта плотины за 2 миллиарда

Решение о закрытии плотины по улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле на ремонт пока не принято. Власти обсуждают варианты объезда для транспорта.

На встрече со СМИ глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прежде всего отметил, что тема ремонта плотины является непростой с точки зрения реализации. Это касается как самой реконструкции объекта, так и организации движения на время ремонтных работ.

Состояние плотины признано аварийным, на то есть экспертное заключение. Это основная магистраль, соединяющая ГГМ, центр города и последующие микрорайоны. Самое интенсивное движение происходит именно по этой транспортной артерии. Сейчас мы с подрядной организацией проектом занимаемся вплотную. Принято решение, что однозначно нужно осушать плотину, это еще усложняет проект, необходимо строить дамбу, делать водоотводные трубы. В центре города, представляете, какое это будет строительство, — передает корреспондент TagilCity.ru слова мэра.

Владислав Пинаев пояснил, что улицы Тагильская и Кирова вряд ли справятся с большим потоком транспорта. Часть проблемы призван решить новый мост на Луганском проспекте, уверен мэр. Еще одним спасением для города станет строительство восточного объезда.

Речь идет о строительстве восточного объезда. Мы с Евгением Владимировичем эту проблему обсуждали не раз, еще буду с ним советоваться и принимать решение. Это некая объездная дорога, которая соединит ГГМ с Дзержинским районом, в перспективе с выходом на Титановую долину. Это разгрузит Вагонку, потому что сейчас транспорт из Нижней и Верхней Салды идет через район, выходя на Свердловское шоссе, — сообщил глава города.

Добавим, что стоимость работ по ремонту плотины и моста над ней составит 2 миллиарда рублей. При ее реконструкции будет сохранено культурное наследие — оборудование и строения на рудном дворе доменного цеха. Помимо этого, 765 тысяч выделили на разработку эксплуатационной документации на три плотины, которые, в случае аварийной ситуации, примут на себя главный удар. Подрядчик до 30 ноября предоставит документацию, а также инструкцию по эксплуатации и расчет размера вероятного вреда.

В Нижнем Тагиле для предотвращения аварий разработают документы на три плотины
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