Пинаев прокомментировал варианты объезда Челюскинцев при ремонте плотины в Тагиле

Добавим, что стоимость работ по ремонту плотины и моста над ней составит 2 миллиарда рублей. При ее реконструкции будет сохранено культурное наследие — оборудование и строения на рудном дворе доменного цеха. Помимо этого, 765 тысяч выделили на разработку эксплуатационной документации на три плотины, которые, в случае аварийной ситуации, примут на себя главный удар. Подрядчик до 30 ноября предоставит документацию, а также инструкцию по эксплуатации и расчет размера вероятного вреда.