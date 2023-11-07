Пинаев прокомментировал варианты объезда Челюскинцев при ремонте плотины в Тагиле

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
На встрече со СМИ глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прежде всего отметил, что тема ремонта плотины является непростой с точки зрения реализации. Это касается как самой реконструкции объекта, так и организации движения на время ремонтных работ.
Состояние плотины признано аварийным, на то есть экспертное заключение. Это основная магистраль, соединяющая ГГМ, центр города и последующие микрорайоны. Самое интенсивное движение происходит именно по этой транспортной артерии. Сейчас мы с подрядной организацией проектом занимаемся вплотную. Принято решение, что однозначно нужно осушать плотину, это еще усложняет проект, необходимо строить дамбу, делать водоотводные трубы. В центре города, представляете, какое это будет строительство, — передает корреспондент TagilCity.ru слова мэра.
Владислав Пинаев пояснил, что улицы Тагильская и Кирова вряд ли справятся с большим потоком транспорта. Часть проблемы призван решить новый мост на Луганском проспекте, уверен мэр. Еще одним спасением для города станет строительство восточного объезда.
Речь идет о строительстве восточного объезда. Мы с Евгением Владимировичем эту проблему обсуждали не раз, еще буду с ним советоваться и принимать решение. Это некая объездная дорога, которая соединит ГГМ с Дзержинским районом, в перспективе с выходом на Титановую долину. Это разгрузит Вагонку, потому что сейчас транспорт из Нижней и Верхней Салды идет через район, выходя на Свердловское шоссе, — сообщил глава города.
Добавим, что стоимость работ по ремонту плотины и моста над ней составит 2 миллиарда рублей. При ее реконструкции будет сохранено культурное наследие — оборудование и строения на рудном дворе доменного цеха. Помимо этого, 765 тысяч выделили на разработку эксплуатационной документации на три плотины, которые, в случае аварийной ситуации, примут на себя главный удар. Подрядчик до 30 ноября предоставит документацию, а также инструкцию по эксплуатации и расчет размера вероятного вреда.