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Updated Сегодня, 05:34

В Екатеринбурге повторился 17-летний температурный рекорд

Погодный рекорд повторился в Екатеринбурге спустя 17 лет

7 ноября 2023, 05:32
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге повторился 17-летний температурный рекорд

Суточный рекорд 17-летней давности повторился в Екатеринбурге. Днем 6 ноября воздух в городе прогрелся до +8,9 градусов. Такой же суточный рекорд был в 2006 году.

По данным синоптика Алексея Пулина, среднесуточная температура составила +1,6 к норме. При этом ночной минимум — -6 градусов. При этом в Свердловской области минимальная температура ночью наблюдалась в Кольцово — -11 градусов, а также в Красноуфимске и Михайловске -10,5 градусов. Теплее всего при этом было в Екатеринбурге.

Напомним, причиной повышения температуры в Свердловской области 6 ноября 2023 года стал антициклон, пришедший в восточную часть региона через юг.

#Потепление#Погода#Природа#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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