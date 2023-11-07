Погодный рекорд повторился в Екатеринбурге спустя 17 лет

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
По данным синоптика Алексея Пулина, среднесуточная температура составила +1,6 к норме. При этом ночной минимум — -6 градусов. При этом в Свердловской области минимальная температура ночью наблюдалась в Кольцово — -11 градусов, а также в Красноуфимске и Михайловске -10,5 градусов. Теплее всего при этом было в Екатеринбурге.
Напомним, причиной повышения температуры в Свердловской области 6 ноября 2023 года стал антициклон, пришедший в восточную часть региона через юг.