Погодный рекорд повторился в Екатеринбурге спустя 17 лет

По данным синоптика Алексея Пулина, среднесуточная температура составила +1,6 к норме. При этом ночной минимум — -6 градусов. При этом в Свердловской области минимальная температура ночью наблюдалась в Кольцово — -11 градусов, а также в Красноуфимске и Михайловске -10,5 градусов. Теплее всего при этом было в Екатеринбурге.