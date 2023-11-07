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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Рекомендации эксперта: как легче перенести беременность

7 ноября 2023, 06:06
Акушер-гинеколог, специалист медицинского факультета Университета «Синергия» Лусине Даниелян представила несколько общих советов, которые помогут будущим мамам проходить беременность без лишних затруднений.

«Очень важно преодолеть страх, который может помешать нормальному протеканию беременности и родов. Негативный опыт отдельных пациенток не является характерным. Большинство женщин успешно переживает все стадии материнства (более 90%) и не делает из этого большого дела. Если возникают проблемы, современная медицина имеет все необходимые инструменты для оказания помощи. Я лично видела, как эффективно мы можем помочь, и уже через полгода после рождения ребенка женщины начинают обсуждать следующую беременность», — отмечает Даниелян.

Кроме того, эксперт подчеркивает, что современные технологии и ускорение жизни оказывают сильное влияние на современное общество, в то время как процесс беременности и родов остаются долгими и сложными, пишет ИА RuNews24.ru.

«Роды требуют от женщины невероятного терпения, сил и часто занимают много времени. Поэтому я рекомендую родным и близким будущих мам максимально поддерживать их и создавать положительную атмосферу», — советует эксперт.

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