Рекомендации эксперта: как легче перенести беременность

«Очень важно преодолеть страх, который может помешать нормальному протеканию беременности и родов. Негативный опыт отдельных пациенток не является характерным. Большинство женщин успешно переживает все стадии материнства (более 90%) и не делает из этого большого дела. Если возникают проблемы, современная медицина имеет все необходимые инструменты для оказания помощи. Я лично видела, как эффективно мы можем помочь, и уже через полгода после рождения ребенка женщины начинают обсуждать следующую беременность», — отмечает Даниелян.