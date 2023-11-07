Рекомендации эксперта: как легче перенести беременность

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
«Очень важно преодолеть страх, который может помешать нормальному протеканию беременности и родов. Негативный опыт отдельных пациенток не является характерным. Большинство женщин успешно переживает все стадии материнства (более 90%) и не делает из этого большого дела. Если возникают проблемы, современная медицина имеет все необходимые инструменты для оказания помощи. Я лично видела, как эффективно мы можем помочь, и уже через полгода после рождения ребенка женщины начинают обсуждать следующую беременность», — отмечает Даниелян.
Кроме того, эксперт подчеркивает, что современные технологии и ускорение жизни оказывают сильное влияние на современное общество, в то время как процесс беременности и родов остаются долгими и сложными, пишет ИА RuNews24.ru.
«Роды требуют от женщины невероятного терпения, сил и часто занимают много времени. Поэтому я рекомендую родным и близким будущих мам максимально поддерживать их и создавать положительную атмосферу», — советует эксперт.