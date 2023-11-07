Режиссёр посоветовал посещать ретроспективы фильмов

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
«Я уже давно не хожу в кино, мне достаточно смотреть фильмы на стриминговых платформах. Но как режиссер, я могу посоветовать посещать ретроспективы. Недавно у нас прошли фильмы Тарковского и Линча, а скоро будут показывать фильмы Феллини», — отметил Зуйков.
Кроме того, эксперт посоветовал ходить на сеансы фильмов, которые были представлены на последних европейских фестивалях, чтобы чаще смотреть качественное кино, пишет ИА RuNews24.ru.