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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Режиссёр посоветовал посещать ретроспективы фильмов

7 ноября 2023, 06:33
Если обычные фильмы уже надоели, то есть интересная альтернатива. Режиссер Игорь Зуйков рекомендовал посещать мероприятия, где показывают ретроспективы фильмов таких великих режиссеров, как Тарковский, Линч и другие.

«Я уже давно не хожу в кино, мне достаточно смотреть фильмы на стриминговых платформах. Но как режиссер, я могу посоветовать посещать ретроспективы. Недавно у нас прошли фильмы Тарковского и Линча, а скоро будут показывать фильмы Феллини», — отметил Зуйков.

Кроме того, эксперт посоветовал ходить на сеансы фильмов, которые были представлены на последних европейских фестивалях, чтобы чаще смотреть качественное кино, пишет ИА RuNews24.ru.

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