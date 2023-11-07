Руководитель ЦК «Эльмаш» Анатолий Бахарев скончался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
О смерти Бахарева рассказал руководитель Дома офицеров Андрей Зуев. По его словам, директор ЦК скончался вследствие инфаркта, сообщил он на своей странице ВКонтакте.
Как отметил Зуев, Бахарев много лет возглавлял культурно-досуговую область Екатеринбурга, занимался артистами, а также являлся директором ЦК «Эльмаш».
Напомним, 2 ноября 2023 года в Верхней Пышме умер 73-летний бывший майор полиции Владимир Корнеец. До своей отставки свердловчанин возглавлял уголовный розыск отдела милиции.