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В Екатеринбурге скончался заслуженный работник РФ

Руководитель ЦК «Эльмаш» Анатолий Бахарев скончался в Екатеринбурге

7 ноября 2023, 03:58
Фото: Центр культуры «Эльмаш»

В Екатеринбурге скончался заслуженный работник РФ

В Екатеринбурге не стало 68-летнего руководителя центра культуры «Эльмаш» и заслуженного работника РФ Анатолия Бахарева. Он скончался 6 ноября 2023 года.

О смерти Бахарева рассказал руководитель Дома офицеров Андрей Зуев. По его словам, директор ЦК скончался вследствие инфаркта, сообщил он на своей странице ВКонтакте.

Как отметил Зуев, Бахарев много лет возглавлял культурно-досуговую область Екатеринбурга, занимался артистами, а также являлся директором ЦК «Эльмаш».

Напомним, 2 ноября 2023 года в Верхней Пышме умер 73-летний бывший майор полиции Владимир Корнеец. До своей отставки свердловчанин возглавлял уголовный розыск отдела милиции.

Ушел из жизни экс-майор полиции из Верхней Пышмы
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