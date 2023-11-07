Секции заработают с 8 ноября: в Нижнем Тагиле снимают ограничения по ОРВИ

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Ограничения будут сняты с 8 ноября. Готовится документ, который это официально утвердит, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Родители юных тагильчан рассказывают, что секции уже объявили родителям воспитанников о готовности возобновить занятия.
Моя дочь ходит в спортшколу на гимнастику. Сегодня нам тренер написала, что с завтрашнего дня (7 ноября) тренировки наконец начинаются, — рассказала редакции тагильчанка Мария.
Напомним, запрет вступил в силу 10 ноября. Кроме того, из-за роста заболеваемости школьники Нижнего Тагила вышли на каникулы раньше времени, с 7 ноября начался первый учебный день.