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Published Сегодня, 08:19

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В Нижнем Тагиле снимают эпидемиологические ограничения по ОРВИ

Секции заработают с 8 ноября: в Нижнем Тагиле снимают ограничения по ОРВИ

7 ноября 2023, 08:19
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле снимают эпидемиологические ограничения по ОРВИ

В Нижнем Тагиле с 8 ноября заработают спортивные секции, кружки и дополнительные занятия у детей. Об этом редакции TagilCity.ru сообщили в мэрии города.

Ограничения будут сняты с 8 ноября. Готовится документ, который это официально утвердит, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Родители юных тагильчан рассказывают, что секции уже объявили родителям воспитанников о готовности возобновить занятия.

Моя дочь ходит в спортшколу на гимнастику. Сегодня нам тренер написала, что с завтрашнего дня (7 ноября) тренировки наконец начинаются, — рассказала редакции тагильчанка Мария.

Напомним, запрет вступил в силу 10 ноября. Кроме того, из-за роста заболеваемости школьники Нижнего Тагила вышли на каникулы раньше времени, с 7 ноября начался первый учебный день.

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