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Published Сегодня, 13:50

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Updated Сегодня, 13:52

Школа на 1200 мест появится в микрорайоне «Александровский-1» в Нижнем Тагиле

Школа на 1200 мест появится в микрорайоне «Александровский-1» в Нижнем Тагиле

7 ноября 2023, 13:50
Фото: Midjourney
Новая школа на 1200 мест появится на ГГМ — в микрорайоне «Александровский-1» в Нижнем Тагиле. Об этом заявил глава города Владислав Пинаев.

На встрече с представителями СМИ 7 ноября глава Нижнего Тагила сообщил, что в микрорайоне «Александровский-1» появится новая школа. Она будет способна вместить 1200 учеников.

Сегодня заканчиваем проектирование новой школы на 1200 мест. Проект находится в экспертизе. Место — микрорайон «Александровский-1». Сегодня мы активно ведем переговоры с застройщиками по освоению данной площадки, — передает корреспондент TagilCity.ru информацию от мэра города.

Владислав Пинаев отметил, что школа №100, появившаяся в 2018 году, в настоящее время перегружена. Поэтому возведение нового учебного заведения поможет решить эту проблему.

Благодаря решению губернатора, в 2018 году окончилось строительство новой школы, на которую вообще не было средств заложено ни в областном бюджете, ни в местном. В 2019 году впервые за 20 лет мы открыли первую новую школу на 1200 мест. К сожалению, она сегодня настолько загружена, что там занимается 1800 детей. Планировали, что вернем односменный режим. Получилось все в точности до наоборот, — отметил Владислав Пинаев.
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Строительство#Школа#Владислав Пинаев#Александровский#Юлия Степанова#Школа №100
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