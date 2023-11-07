Школа на 1200 мест появится в микрорайоне «Александровский-1» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
На встрече с представителями СМИ 7 ноября глава Нижнего Тагила сообщил, что в микрорайоне «Александровский-1» появится новая школа. Она будет способна вместить 1200 учеников.
Сегодня заканчиваем проектирование новой школы на 1200 мест. Проект находится в экспертизе. Место — микрорайон «Александровский-1». Сегодня мы активно ведем переговоры с застройщиками по освоению данной площадки, — передает корреспондент TagilCity.ru информацию от мэра города.
Владислав Пинаев отметил, что школа №100, появившаяся в 2018 году, в настоящее время перегружена. Поэтому возведение нового учебного заведения поможет решить эту проблему.
Благодаря решению губернатора, в 2018 году окончилось строительство новой школы, на которую вообще не было средств заложено ни в областном бюджете, ни в местном. В 2019 году впервые за 20 лет мы открыли первую новую школу на 1200 мест. К сожалению, она сегодня настолько загружена, что там занимается 1800 детей. Планировали, что вернем односменный режим. Получилось все в точности до наоборот, — отметил Владислав Пинаев.