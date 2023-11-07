СК заинтересовался инцидентом с девочкой в Екатеринбурге, которую выгнали из автобуса

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Дело возбудили по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства и причины инцидента, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Напомним, скандал случился 1 ноября 2023 года. Девочка ехала на прием к кардиологу. Пассажирка попыталась возразить, что кондуктор не имеет права ее выгонять из салона, на что женщина ответила, что не хочет терять свою зарплату.
Прием у медицинского специалиста не состоялся. Кондуктора привлекли к административной ответственности.