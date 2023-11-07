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В СК возбудили дело после ссоры девочки и кондуктора автобуса в Екатеринбурге

СК заинтересовался инцидентом с девочкой в Екатеринбурге, которую выгнали из автобуса

7 ноября 2023, 14:42
Фото: 1MI

В СК возбудили дело после ссоры девочки и кондуктора автобуса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело после того, как кондуктор автобуса выгнала 10-летнюю девочку, которая не смогла оплатить проезд.

Дело возбудили по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельства и причины инцидента, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, скандал случился 1 ноября 2023 года. Девочка ехала на прием к кардиологу. Пассажирка попыталась возразить, что кондуктор не имеет права ее выгонять из салона, на что женщина ответила, что не хочет терять свою зарплату.

Прием у медицинского специалиста не состоялся. Кондуктора привлекли к административной ответственности.

Кондуктор выгнала из автобуса девочку в Екатеринбурге. Пассажирка ехала к кардиологу
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