СК заинтересовался избиением двух мужчин в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Провести расследование по факту избиения поручил исполняющий обязанности руководителя свердловского Следкома Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Напомним, происшествие случилось 1 ноября 2023 года на улице Ленина. К молодому человеку и его приятелю подошли двое мужчин и стали обвинять юношу в том, что он якобы совершил кражу. Вскоре они напали на него.
Второй тагильчанин попытался вступиться за друга, но ему злоумышленники сломали нос. Сейчас пострадавший лечится. Приятели обратились в полицию. В ведомстве начали проверку.