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СК проведет следствие по поводу инцидента с нападением на мужчин в Нижнем Тагиле

СК заинтересовался избиением двух мужчин в Нижнем Тагиле

7 ноября 2023, 03:23
Фото: 1MI

СК проведет следствие по поводу инцидента с нападением на мужчин в Нижнем Тагиле

В Следственном комитете возбудят дело по факту избиения молодых людей в Нижнем Тагиле.

Провести расследование по факту избиения поручил исполняющий обязанности руководителя свердловского Следкома Анатолий Надбитов, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, происшествие случилось 1 ноября 2023 года на улице Ленина. К молодому человеку и его приятелю подошли двое мужчин и стали обвинять юношу в том, что он якобы совершил кражу. Вскоре они напали на него.

Второй тагильчанин попытался вступиться за друга, но ему злоумышленники сломали нос. Сейчас пострадавший лечится. Приятели обратились в полицию. В ведомстве начали проверку.

Двое мужчин напали на молодых людей в Нижнем Тагиле. Они обвинили одного в краже
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