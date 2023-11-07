Сменился адрес сайта для записи к врачу в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Адрес был изменен с https://registratura196.ru/ на https://registratura96.ru/ (изменилась цифра в конце адреса со 196 на 96). Теперь записаться можно по ссылке. В связи с переходом на новую площадку возможны неполадки, которые носят временный характер.
Помимо этого, запись на прием к 15 специалистам проводится через Единый портал Госуслуги. Записаться можно к следующим специалистам:
Также записаться на прием к врачу можно, обратившись лично в регистратуру медицинской организации, по телефону кол-центра, либо по направлению от доктора.