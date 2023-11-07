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Сменился адрес сайта для записи к врачу в Свердловской области

Сменился адрес сайта для записи к врачу в Свердловской области

7 ноября 2023, 09:09
Фото: Midjourney
В Свердловской области у сайта для записи на прием к врачу «Регистратура96» изменился адрес.

Адрес был изменен с https://registratura196.ru/ на https://registratura96.ru/ (изменилась цифра в конце адреса со 196 на 96). Теперь записаться можно по ссылке. В связи с переходом на новую площадку возможны неполадки, которые носят временный характер.

Помимо этого, запись на прием к 15 специалистам проводится через Единый портал Госуслуги. Записаться можно к следующим специалистам:

  • терпапевт;
  • врач общей практики;
  • хирург;
  • офтальмолог;
  • лор;
  • гинеколог;
  • психиатр-нарколог;
  • фтизиатр;
  • стоматолог;
  • педиатр детский;
  • хирург детский;
  • стоматолог детский;
  • психиатр подростковый.

Также записаться на прием к врачу можно, обратившись лично в регистратуру медицинской организации, по телефону кол-центра, либо по направлению от доктора.

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#Свердловская область#Здоровье#Врач#Здравоохранение#Дарья Сорокина#Запись к врачу
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