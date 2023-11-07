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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Центральной библиотеке Нижнего Тагила прошел фестиваль искусств

Сотрудники библиотеки в Нижнем Тагиле устроили дискотеку во время фестиваля искусств

7 ноября 2023, 14:05
Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Центральной библиотеке Нижнего Тагила прошел фестиваль искусств

В Нижнем Тагиле состоялся фестиваль искусств в городской библиотеке. Мероприятие посвятили окончанию проекта «вМЕСТО.Распаковка». В библиотеке присутствовали более 700 человек.

Мероприятие началось с проигрывания треков диджея Антона Мэйдей. Участники фестиваля играли в различные настольные игры, слушали песни мировых знаменитостей на виниловых проигрывателях, учились играть на укулеле, рассказали в пресс-службе администрации города.

Члены общества «СЛОН» играли в «Букводжем» и «Тайное послание». Также участники фестиваля играли в настольные игры СССР — «Сортер» и «Зоологическое лото».

Фото: Администрация Нижнего Тагила

В один из залов культурного учреждения пришли члены литературного кружка «Вместо тысячи слов». Екатерина Соловьева презентовала произведение «Тайны старого дома».

В конце вечера посетители площадки «Диалог культур» держали осенние фонарики и кукол-оберегов.

Напомним, 1 октября 2023 года в библиотеках Нижнего Тагила отметили День пожилых людей.

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#Свободное время#Культура#Нижний Тагил#Фестиваль#Участники#Искусство#Мероприятие#Мастер-класс#Библиотека#Елизавета Зиборова
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