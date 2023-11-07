Сотрудники библиотеки в Нижнем Тагиле устроили дискотеку во время фестиваля искусств

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Мероприятие началось с проигрывания треков диджея Антона Мэйдей. Участники фестиваля играли в различные настольные игры, слушали песни мировых знаменитостей на виниловых проигрывателях, учились играть на укулеле, рассказали в пресс-службе администрации города.
Члены общества «СЛОН» играли в «Букводжем» и «Тайное послание». Также участники фестиваля играли в настольные игры СССР — «Сортер» и «Зоологическое лото».
В один из залов культурного учреждения пришли члены литературного кружка «Вместо тысячи слов». Екатерина Соловьева презентовала произведение «Тайны старого дома».
В конце вечера посетители площадки «Диалог культур» держали осенние фонарики и кукол-оберегов.
Напомним, 1 октября 2023 года в библиотеках Нижнего Тагила отметили День пожилых людей.