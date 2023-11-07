Сотрудники библиотеки в Нижнем Тагиле устроили дискотеку во время фестиваля искусств

В Центральной библиотеке Нижнего Тагила прошел фестиваль искусств

В Нижнем Тагиле состоялся фестиваль искусств в городской библиотеке. Мероприятие посвятили окончанию проекта «вМЕСТО.Распаковка». В библиотеке присутствовали более 700 человек.