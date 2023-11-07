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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В Верхней Пышме прошел фестиваль по фигурному катанию среди спортсменов с ОВЗ

Спортсмены с ОВЗ сразились в фигурном катании в Верхней Пышме

7 ноября 2023, 08:07
Фото: Департамент информационной политики

В Верхней Пышме прошел фестиваль по фигурному катанию среди спортсменов с ОВЗ

В Верхней Пышме прошел фестиваль по фигурному катанию с участием спортсменов с ОВЗ.

Открытый Уральский фестиваль называется «Осенний хоровод». Участвовали в соревновании атлеты, призеры и победители международных соревнований Специальной Олимпиады из Москвы, Санкт-Петербурга, Серова, Верхней Пышмы и Екатеринбурга.

Фото: Департамент информационной политики

Состязались 16 спортсменов. Всем им от 8 до 33 лет. Турнир был организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщает департамент информационной политики.

Специальная Олимпиада — это спорт, организованный для людей с нарушением интеллекта. Движение является частью международного олимпийского движения и проводится в 174 странах мира.

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#Спорт#Касается каждого#Фестиваль#Верхняя Пышма#ОВЗ#Фигурное катание#Атлеты#Дарья Сорокина
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