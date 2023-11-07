Спортсмены с ОВЗ сразились в фигурном катании в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Открытый Уральский фестиваль называется «Осенний хоровод». Участвовали в соревновании атлеты, призеры и победители международных соревнований Специальной Олимпиады из Москвы, Санкт-Петербурга, Серова, Верхней Пышмы и Екатеринбурга.
Состязались 16 спортсменов. Всем им от 8 до 33 лет. Турнир был организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщает департамент информационной политики.
Специальная Олимпиада — это спорт, организованный для людей с нарушением интеллекта. Движение является частью международного олимпийского движения и проводится в 174 странах мира.