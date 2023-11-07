Студенческий кампус и медкластер: что появится в Нижнем Тагиле в ближайшие пять лет

На первом этаже ФОКа расположится большой зал для игровых видов спорта и проведения соревнований. На втором и третьем этажах — залы для тренировок, в том числе для занятий на тренажерах. В спорткомплексе будут учтены все требования по созданию доступной среды для мобильных групп населения. Строительство планируется начать уже в 2024 году.