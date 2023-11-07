Студенческий кампус и медкластер: что появится в Нижнем Тагиле в ближайшие пять лет

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В Нижнем Тагиле может появиться собственный университет для подготовки кадров в промышленные и оборонные предприятия. Строительство собственного ВУЗа, по мнению главы города, поможет решить кадровый дефицит в городе. Этот вопрос уже обсуждался с губернатором Свердловской области.
Мы серьезно работаем на тем, чтобы вернуть в Нижний Тагил высшее образование. Конечно, у нас есть УрФУ и РГППУ, но это всего лишь филиалы. Нам нужен собственный ВУЗ. Без поддержки губернатора это сделать невозможно. Градообразующие предприятия готовы подключиться к реализации проекта, — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Для строительства уже подобрано место — Корабельный Мыс. Там есть возможность создать площадку на 10 тысяч студентов. Идея в том, что это должно быть молодежное пространство, где студенты смогут жить, учиться, заниматься спортом и отдыхать.
В следующей пятилетке первый шаг в этом направлении мы сделаем. Подготовка квалифицированных кадров именно в городе их присутствия — одна из первоочередных задач. На это может понадобиться не один год, — добавил мэр.
Туристическая часть — плотная составляющая экономики Нижнего Тагила. Именно введение санкций подтолкнуло страну и город к развитию внутреннего туризма.
Мы все осознали, что нам есть, что показать. И снова губернатор нас поддержал. Мы сможем заняться вплотную нашим достоянием, достоянием Среднего Урала — заводом-музеем имени Куйбышева. Этот тот самый Демидовский завод. Уникальное здание, которому нет аналогов по всей стране, — пояснил Владислав Пинаев.
На территории завода будет построен многофункциональный центр, который сможет познакомить всех присутствующих с трехсотлетней историей города. Первые деньги в бюджете проекта уже предусмотрены. Так, в 2024 году начнется восстановление флигеля. А на сегодняшний день заканчиваются проектные работы, проведенные совместно с правительством.
На первой линии Уральского проспекта на Гальянке появится медицинский кластер. Рядом друг с другом будет находиться Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр Тетюхина, детская многопрофильная больница и операционный блок микрохирургии глаза.
Сегодня активно взаимодействуем с правительством Свердловской области по долгоиграющему проекту — строительству детской многопрофильной больницы. Нижний Тагил станет городом медицинского туризма. После осуществления задуманного жителям северных районов не нужно будет ездить на лечение в Екатеринбург, — отметил градоначальник.
Продолжается проектирование нового спортивно-оздоровительного комплекса общей площадью более 2800 кв. м. Его планируется возвести на пересечении улиц Красноармейская и Аганичева. По задумке в здании предусмотрены просторный вестибюль, гардероб, медицинские кабинеты, раздевалки, душевые, комната для тренеров и многое другое.
На первом этаже ФОКа расположится большой зал для игровых видов спорта и проведения соревнований. На втором и третьем этажах — залы для тренировок, в том числе для занятий на тренажерах. В спорткомплексе будут учтены все требования по созданию доступной среды для мобильных групп населения. Строительство планируется начать уже в 2024 году.
В Нижнем Тагиле уже давно не осуществлялось возведение многоэтажных жилых домов. Но на сегодняшний день ситуация изменилась и муниципалитет получил ряд предложений от крупных застройщиков.
Не хватает жилищного строительства. Не хотели идти в Нижний Тагил застройщики. Не хотели играть вдолгую. Но сегодня у нас уже есть ряд предложений от крупных застройщиков. Может быть это потому, что поменялась экономическая ситуация. Уровень заработной платы в городе вырос, поэтому покупательская способность изменилась. Единственное условие, которое мы обсуждаем со всеми застройщиками — у проекта должна быть некая изюминка. Банальное строительство домов себя исчерпало. В городе должны появиться хорошие дома с приличными фасадами, — сообщил Владислав Пинаев.
В 2019 году в Нижнем Тагиле впервые за 29 лет появилась новая школа на 1200 мест. Планировалось, что занятия в ней буду проходить в режиме одной смены, но на сегодняшний день в учебном заведении занимаются порядка 1800 ребят. Поэтому строительство новой школы вновь оказалось на повестке дня.
У нас находится на экспертизе проект новой школы на 1200 мест. Место определено — это микрорайон Александровский. Сегодня мы активно ведем переговоры с застройщиками по освоению выбранной площадки, — поделился планами глава муниципалитета.
Все проекты, которые реализуются в Нижнем Тагиле на сегодняшний день, будут также закончены. Среди них путепровод на улице Циолковского с сопутствующей дорожной инфраструктурой по улице Октябрьской революции, реконструкция плотины городского пруда постройки 1725 года и строительство Восточного объезда.