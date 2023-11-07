Табун лошадей погиб под колесами внедорожника в Оренбуржье

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Авария произошла около деревни Тасбулак на трассе, ведущей из Орска в Челябинск. За рулем находился 39-летний мужчина, который после произошедшего был госпитализирован, пишут «Новые известия».
Медики диагностировали у автомобилиста перелом нижней челюсти и множественные травмы лица. Ему оказали помощь и отпустили домой.
Авария случилась поздним вечером 5 ноября. Кадр с места ЧП публиковали пользователи соцсетей. После случившегося машина съехала с трассы. Ее капот был оказался всмятку.