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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Оренбуржье водитель насмерть сбил 14 лошадей

Табун лошадей погиб под колесами внедорожника в Оренбуржье

7 ноября 2023, 06:25
Фото: УМВД России по Оренбургской области

В Оренбуржье водитель насмерть сбил 14 лошадей

В Оренбургской области автомобиль Toyota протаранил 14 лошадей. Все они погибли.

Авария произошла около деревни Тасбулак на трассе, ведущей из Орска в Челябинск. За рулем находился 39-летний мужчина, который после произошедшего был госпитализирован, пишут «Новые известия».

Медики диагностировали у автомобилиста перелом нижней челюсти и множественные травмы лица. Ему оказали помощь и отпустили домой.

Авария случилась поздним вечером 5 ноября. Кадр с места ЧП публиковали пользователи соцсетей. После случившегося машина съехала с трассы. Ее капот был оказался всмятку.

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#Происшествия#Трасса#Оренбург#Лошади#18+#Авария#Дарья Сорокина
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