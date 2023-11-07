Ученица из Нижнего Тагила выиграла миллион рублей во Всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Диана Давыдова учится в Политехнической гимназии. Она победила в конкурсе уже в третий раз. Ученица завоевала главный приз — один миллион рублей. Средства она сможет потратить на свое обучение.
Еще семь учеников из Нижнего Тагила удостоились призовых мест на конкурсе. Это Соня Сорокина, школа №90; Даша Бубнова, школа №85; Катя Боргуль, школа №5; Маша Лугина и Юля Мартыненко, школа №36; Данил Козлов, школа №69; Миша Райхерт, школа №30.
Отмечается, что финал проходил в рамках Всероссийского форума «Будь в движении!», сообщает Управление образования Нижнего Тагила.