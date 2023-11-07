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Школьница из Нижнего Тагила победила на конкурсе «Большая перемена»

Ученица из Нижнего Тагила выиграла миллион рублей во Всероссийском конкурсе

7 ноября 2023, 10:16
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Школьница из Нижнего Тагила победила на конкурсе «Большая перемена»

В Международном детском центре «Артек» назвали имена победителей и призеров четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». Среди них оказалась ученица из Нижнего Тагила.

Диана Давыдова учится в Политехнической гимназии. Она победила в конкурсе уже в третий раз. Ученица завоевала главный приз — один миллион рублей. Средства она сможет потратить на свое обучение.

Еще семь учеников из Нижнего Тагила удостоились призовых мест на конкурсе. Это Соня Сорокина, школа №90; Даша Бубнова, школа №85; Катя Боргуль, школа №5; Маша Лугина и Юля Мартыненко, школа №36; Данил Козлов, школа №69; Миша Райхерт, школа №30.

Отмечается, что финал проходил в рамках Всероссийского форума «Будь в движении!», сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

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#Нижний Тагил#Образование#Школы#Обучение#Политехническая гимназия#Миллион рублей#Всероссийский конкурс#Дарья Сорокина
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