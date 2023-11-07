Упал спрос россиян на недвижимость в Дубае

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Интерес россиян к недвижимости в Дубае значительно ослаб. Согласно информации от брокеров, опрошенных агентством Bloomberg, в последние несколько месяцев количество покупок российскими гражданами значительно сократилось.
Как пишет ridus.ru, причиной этому может служить обесценение рубля, который за год потерял треть своей стоимости, а также насыщение спроса. Некоторые россияне, которые ранее переехали в Дубай, решают вернуться на родину, поскольку не ощущают комфорта в данной локации.
Недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах всегда привлекала россиян, но особый подъем был замечен в 2022 году после пандемии. По данным CBRE Group Inc, цены на жилье выросли примерно на 30% за последние два года (до сентября), и россияне активно участвовали в данном рынке.
Сейчас ситуация изменилась. Как рассказал один брокер по продаже предметов роскоши, россияне стали продавцами недвижимости, выводя свои деньги после успешных сделок на горячем рынке или отказываясь от покупок, которые они уже не могут позволить себе.