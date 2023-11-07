Упал спрос россиян на недвижимость в Дубае

Недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах всегда привлекала россиян, но особый подъем был замечен в 2022 году после пандемии. По данным CBRE Group Inc, цены на жилье выросли примерно на 30% за последние два года (до сентября), и россияне активно участвовали в данном рынке.