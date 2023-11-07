Урегулирование по ОСАГО доступно клиентам ВСК на месте ДТП

«ВСК стала первой страховой компанией, запустившей совместно с Минцифры РФ сервис дистанционного урегулирования по ОСАГО. А сегодня мы первые и единственные на рынке дали возможность своим клиентам оформить ДТП в „режиме одного окна“. Весь необходимый функционал доступен в приложении „ВСК страхование“. Преимущество нововведения — существенная экономия времени. Зарегистрировать заявление о страховом событии можно сразу с места аварии», — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.