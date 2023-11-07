tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Урегулирование по ОСАГО доступно клиентам ВСК на месте ДТП

Урегулирование по ОСАГО доступно клиентам ВСК на месте ДТП

7 ноября 2023, 14:17
Фото: 1MI
Реклама. САО «ВСК» . erid: LjN8JuNnk
Страховой Дом ВСК провел масштабное обновление сервиса дистанционного урегулирования ОСАГО. Теперь весь функционал интегрирован в мобильное приложение «ВСК страхование». Благодаря оптимизации процессов урегулировать ДТП по ОСАГО можно прямо на месте.

Дистанционное урегулирование по ОСАГО возможно в случае оформления ДТП с помощью европротокола без вызова ГИБДД. Клиентам ВСК сервис европротокола доступен в мобильном приложении компании.

Основное отличие — теперь для подачи электронного заявления о страховом возмещении по ОСАГО не нужно заходить в личный кабинет на Госуслугах. Все необходимые документы можно загрузить прямо в мобильном приложении ВСК.

Изменения коснулись и порядка рассмотрения заявления. Ранее было необходимо записывать авто на осмотр и согласовывать дату и место его проведения. Сейчас это возможно сделать полностью дистанционно, загрузив фотографии повреждений в мобильном приложении «ВСК страхование».

С 15 июля российские автомобилисты получили возможность оформления страховых случаев по ОСАГО в удаленном формате без визита в офис.

Онлайн урегулирование возможно только при условии, что ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств без вреда жизни и здоровью кого-то из водителей, пассажиров или пешеходов и оформлено по Европротоколу

«ВСК стала первой страховой компанией, запустившей совместно с Минцифры РФ сервис дистанционного урегулирования по ОСАГО. А сегодня мы первые и единственные на рынке дали возможность своим клиентам оформить ДТП в „режиме одного окна“. Весь необходимый функционал доступен в приложении „ВСК страхование“. Преимущество нововведения — существенная экономия времени. Зарегистрировать заявление о страховом событии можно сразу с места аварии», — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Возрастное ограничение: 18+

Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: невидящие надзорники и несеверное сияние
Сегодня, 07:34
«Нужна изюминка». Несколько крупных застройщиков планируют зайти в Нижний Тагил
Сегодня, 13:24
Вырубать старые и сажать новые. В программу озеленения Тагила войдет замена деревьев
Сегодня, 13:45
Лучших воркаутеров Свердловской области выберут на баттлах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:08
Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова
Вчера, 17:07
Школа на 1200 мест появится в микрорайоне «Александровский-1» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:50