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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Житель Екатеринбурга торговал наркотиками и обманывал пенсионеров

В Екатеринбурге мужчина продавал наркотики и разводил пенсионеров на деньги

7 ноября 2023, 12:25
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга торговал наркотиками и обманывал пенсионеров

В Екатеринбурге в суд передано уголовное дело в отношении участников двух преступных групп.

В Екатеринбурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего свердловчанина.

Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие полагает, что в апреле 2023 года обвиняемый стал участником двух организованных групп, одна из которых специализировалась на мошенничестве, а другая — на продаже наркотиков.

Мужчина в составе других членов банды звонил гражданам, сообщал, что их родственники попали в ДТП, после чего спрашивали с них деньги за невозбуждение уголовных дел.

Мужчина зарабатывал 7% от сумы похищенных денег, а остальное переводил главарям банды. От действий злоумышленника пострадали три пенсионера. Им был причинен ущерб на сумму свыше 2,1 млн рублей.

После очередного получения «посылки» в мае 2023 года обвиняемый был задержан. Часть наркотиков нашли у него дома. Дело отправлено в суд для рассмотрения.

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#Пенсионеры#Уголовное дело#Мошенничество#Задержание#Наркотики#Ущерб#Преступление#Обвинение#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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