В Екатеринбурге мужчина продавал наркотики и разводил пенсионеров на деньги

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В Екатеринбурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего свердловчанина.
Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Следствие полагает, что в апреле 2023 года обвиняемый стал участником двух организованных групп, одна из которых специализировалась на мошенничестве, а другая — на продаже наркотиков.
Мужчина в составе других членов банды звонил гражданам, сообщал, что их родственники попали в ДТП, после чего спрашивали с них деньги за невозбуждение уголовных дел.
Мужчина зарабатывал 7% от сумы похищенных денег, а остальное переводил главарям банды. От действий злоумышленника пострадали три пенсионера. Им был причинен ущерб на сумму свыше 2,1 млн рублей.
После очередного получения «посылки» в мае 2023 года обвиняемый был задержан. Часть наркотиков нашли у него дома. Дело отправлено в суд для рассмотрения.