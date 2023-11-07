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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Житель Екатеринбурга напал с битой на пару в лифте

В Екатеринбурге мужчина с битой набросился на пару в лифте

7 ноября 2023, 06:57
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга напал с битой на пару в лифте

В Екатеринбурге на улице Чкалова, 260 мужчина с битой набросился на зашедшую в лифт пару.

Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Причина конфликта неизвестна. Однако уточняется, что парень набросился на мужчину, идущего с девушкой.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что в полицию никто из участников конфликта не обращался. Поэтому они проверяют информацию по факту публикации в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в селе Кашино Свердловской области мальчик набросился на троих подростков с битой. Таким образом он решил заступиться за своего брата.

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#Криминал#Конфликт#Лифт#18+#Екатеринбург#Бита#Инцидент#Пара#Дарья Сорокина
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