В Екатеринбурге мужчина с битой набросился на пару в лифте

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Причина конфликта неизвестна. Однако уточняется, что парень набросился на мужчину, идущего с девушкой.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу отметили, что в полицию никто из участников конфликта не обращался. Поэтому они проверяют информацию по факту публикации в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в селе Кашино Свердловской области мальчик набросился на троих подростков с битой. Таким образом он решил заступиться за своего брата.