В поселке Аять Свердловской области две недели ищут голубоглазого мужчину

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Из одежды на мужчине в день, когда он исчез, вероятно, были джинсы, черные кроссовки и куртка, а также кепка, рассказали в отряде «Лиза Алерт».
Местонахождение исчезнувшего жителя поселка в настоящий момент устанавливают специалисты поискового отряда «Лиза Алерт».
Напомним, с 3 октября 2023 года в Екатеринбурге неизвестно местонахождение 84-летней женщины. Горожанке необходима медицинская помощь.
Пенсионерка была одета в юбку, кофту, плащ и шапку. Пожилую екатеринбурженку разыскивают сотрудники МВД и поискового отряда.