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Updated Сегодня, 05:23

В поселке Свердловской области пропал голубоглазый мужчина

В поселке Аять Свердловской области две недели ищут голубоглазого мужчину

7 ноября 2023, 05:23
Фото: 1MI

В поселке Свердловской области пропал голубоглазый мужчина

38-летнего жителя населенного пункта Аять в Свердловской области разыскивают с 23 октября 2023 года.

Из одежды на мужчине в день, когда он исчез, вероятно, были джинсы, черные кроссовки и куртка, а также кепка, рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Местонахождение исчезнувшего жителя поселка в настоящий момент устанавливают специалисты поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, с 3 октября 2023 года в Екатеринбурге неизвестно местонахождение 84-летней женщины. Горожанке необходима медицинская помощь.

Пенсионерка была одета в юбку, кофту, плащ и шапку. Пожилую екатеринбурженку разыскивают сотрудники МВД и поискового отряда.

84-летняя пенсионерка в синем плаще пропала в Екатеринбурге. Она нуждается в помощи
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