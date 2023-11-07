В Свердловской области менее 60% семей с детьми могут снять двухкомнатную квартиру

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Свердловская область заняла 14 место в данном рейтинге, пишет «РИА Новости». Для того, чтобы семья позволила себе снять такую квартиру и оплачивать средние расходы, им необходимо закладывать в бюджете порядка 84,2 тысячи рублей ежемесячно.
В топ-10 не вошли регионы УрФО. На 1 месте расположилась Кемеровская область, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — Республика Татарстан.
В конце рейтинга оказались Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкарская республика.
Ранее появилась сообщалось, что каждый второй житель Екатеринбурга начал экономить на себе.