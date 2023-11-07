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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Большинство семей Свердловской области не могут снять двухкомнатную квартиру

В Свердловской области менее 60% семей с детьми могут снять двухкомнатную квартиру

7 ноября 2023, 09:57
Фото: Midjourney

Большинство семей Свердловской области не могут снять двухкомнатную квартиру

Лишь 59,2% жителей Свердловской области с двумя детьми могут позволить себе снять двухкомнатную квартиру. Это следует из опроса по доступности жилья.

Свердловская область заняла 14 место в данном рейтинге, пишет «РИА Новости». Для того, чтобы семья позволила себе снять такую квартиру и оплачивать средние расходы, им необходимо закладывать в бюджете порядка 84,2 тысячи рублей ежемесячно.

В топ-10 не вошли регионы УрФО. На 1 месте расположилась Кемеровская область, на втором — Санкт-Петербург, на третьем — Республика Татарстан.

В конце рейтинга оказались Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкарская республика.

Ранее появилась сообщалось, что каждый второй житель Екатеринбурга начал экономить на себе.

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#Экономика#Дети#Свердловская область#Жилье#Бюджет#Квартира#Рейтинг#Расходы#Доходы#Дарья Сорокина
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