В Свердловской области менее 60% семей с детьми могут снять двухкомнатную квартиру

Свердловская область заняла 14 место в данном рейтинге, пишет «РИА Новости». Для того, чтобы семья позволила себе снять такую квартиру и оплачивать средние расходы, им необходимо закладывать в бюджете порядка 84,2 тысячи рублей ежемесячно.