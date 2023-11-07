В Свердловской области стало больше некачественной тушенки и рыбы

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
По результатам исследований, проведенных Роспотребнадзором, поддельных мясных консервов в регионе стало больше почти на 23% в сравнении с 2022 годом.
Количество некачественной тушенки в прошлом году было 11,2%, рассказала ТАСС руководитель отдела защиты прав потребителей Татьяна Шулепова.
Также в ведомстве исследовали птицепродукты. Некачественного товара стало больше почти на 6%, тогда как в 2022 году было 2,6%. Рыбной продукции низкого качества в 2023 году стало на 7,5% больше.
Кроме того, как рассказала Шулепова, в области на 1% снизилось качество масложировых и хлебных товаров.
Напомним, в сентябре 2023 года глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался делом о фальсифицированном мясном товаре в Екатеринбурге.