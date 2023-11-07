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В Свердловской области увеличилось количество поддельных консервов

В Свердловской области стало больше некачественной тушенки и рыбы

7 ноября 2023, 15:45
Фото: 1MI

В Свердловской области увеличилось количество поддельных консервов

Количество некачественной тушенки, продающейся в магазинах Свердловской области, стало больше в 2023 году.

По результатам исследований, проведенных Роспотребнадзором, поддельных мясных консервов в регионе стало больше почти на 23% в сравнении с 2022 годом.

Количество некачественной тушенки в прошлом году было 11,2%, рассказала ТАСС руководитель отдела защиты прав потребителей Татьяна Шулепова.

Также в ведомстве исследовали птицепродукты. Некачественного товара стало больше почти на 6%, тогда как в 2022 году было 2,6%. Рыбной продукции низкого качества в 2023 году стало на 7,5% больше.

Кроме того, как рассказала Шулепова, в области на 1% снизилось качество масложировых и хлебных товаров.

Напомним, в сентябре 2023 года глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался делом о фальсифицированном мясном товаре в Екатеринбурге.

Бастрыкин заинтересовался реализацией некачественного мяса в Екатеринбурге
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#Экономика#Свердловская область#Продукты#Статистика#Роспотребнадзор#Магазины#Подделка#Продукция#Рыба#Фальсификат#Товар#Елизавета Зиборова#Тушенка
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