Водитель грузовика сдавал назад и насмерть сбил пенсионерку в Первоуральске

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Известно, что водителю 22 года. Когда он разгрузил продукты в магазине, затем стал сдавать назад, и не заметил пенсионерку. Его стаж вождения менее одного года. За это время один раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Во время ДТП он был трезв.
77-летняя бабушка скончалась в больнице, через несколько часов после случившегося. Полиция разбирается в обстоятельствах трагедии.
Ранее сообщалось, что 57-летний водитель автомобиля Lada Granta насмерть сбил пожилого пешехода на проезжей части. Это произошло в утреннее время 19 октября 2023 года. Пострадавший скончался в отделении реанимации.