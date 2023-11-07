Водитель грузовика сдавал назад и насмерть сбил пенсионерку в Первоуральске

Известно, что водителю 22 года. Когда он разгрузил продукты в магазине, затем стал сдавать назад, и не заметил пенсионерку. Его стаж вождения менее одного года. За это время один раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Во время ДТП он был трезв.