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В Первоуральске водитель грузовика насмерть сбил пенсионерку

Водитель грузовика сдавал назад и насмерть сбил пенсионерку в Первоуральске

7 ноября 2023, 10:53
Фото: 1MI

В Первоуральске водитель грузовика насмерть сбил пенсионерку

Водитель грузовика сбил пенсионерку, когда сдавал назад. Пожилая женщина скончалась. Авария произошла утром 9 ноября.

Известно, что водителю 22 года. Когда он разгрузил продукты в магазине, затем стал сдавать назад, и не заметил пенсионерку. Его стаж вождения менее одного года. За это время один раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Во время ДТП он был трезв.

77-летняя бабушка скончалась в больнице, через несколько часов после случившегося. Полиция разбирается в обстоятельствах трагедии.

Ранее сообщалось, что 57-летний водитель автомобиля Lada Granta насмерть сбил пожилого пешехода на проезжей части. Это произошло в утреннее время 19 октября 2023 года. Пострадавший скончался в отделении реанимации.

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#Происшествия#Первоуральск#ДТП#Пешеход#Пенсионерка#Трагедия#Авария#Дарья Сорокина#Водитель грузовика
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