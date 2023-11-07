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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Дорожные работы на крупном перекрестке ведутся в Нижнем Тагиле

Возможны пробки: «АэродромДорСтрой» ведет работы на Мира — Циолковского в Тагиле

7 ноября 2023, 06:45
Фото: tagilcity.ru/скрин с камер "Сети Тагила"

Дорожные работы на крупном перекрестке ведутся в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц проспект Мира и Циолковского проходят дорожные работы. Автомобилисты испытывают трудности в проезде.

7 ноября на указанном перекрестке ведется фрезерование. Дорожники снимают слой асфальта на треугольном участке между трамвайными путями. С утра на участке работает экскаватор и большегруз, в который сгружают снятый асфальт.

Дорожными работами занимается предприятие «АэродромДорСтрой», директором которого является сын исполнительного директора Уралвагонзавода — Александр Рощупкин. АДС в качестве субподрядчика «Тагилдорстрой» ремонтирует участок проспекта Мира от улицы Победы до Циолковского.

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Напомним, в настоящее время верхний слой асфальта отсутствует на улице Октябрьской революции, где ведет работы «Уралстроймонтаж». Сама улица закрыта от Циолковского до проспекта Мира. Подрядчик, который находится под пристальным вниманием министерства транспорта и дорожного хозяйства, еще не завершил первый этап, о чем накануне заявил министр Василий Старков. На путепроводе до сих пор не уложен финишный слой асфальта, а также отсутствует дренаж трамвайных путей.

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