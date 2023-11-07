Возможны пробки: «АэродромДорСтрой» ведет работы на Мира — Циолковского в Тагиле

Напомним, в настоящее время верхний слой асфальта отсутствует на улице Октябрьской революции, где ведет работы «Уралстроймонтаж». Сама улица закрыта от Циолковского до проспекта Мира. Подрядчик, который находится под пристальным вниманием министерства транспорта и дорожного хозяйства, еще не завершил первый этап, о чем накануне заявил министр Василий Старков. На путепроводе до сих пор не уложен финишный слой асфальта, а также отсутствует дренаж трамвайных путей.