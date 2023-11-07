Вырубать старые и сажать новые. В программу озеленения Тагила войдет замена деревьев

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Старые посадки, по мнению главы Нижнего Тагила, аварийны и представляют опасность, особенно во время штормового ветра.
Сегодня не только надо высаживать, но и надо вырубать старые деревья, которые переросшие, которые представляют опасность. Ураган 2017 года показал, насколько это все серьезно. Поэтому программа должна включать и замену переросших деревьев. Определением аварийности посадок, а также живые они или нет, должен заниматься специальный сотрудник, — отметил Владислав Пинаев.
Также во время встречи с представителями СМИ он пояснил, почему не всегда при благоустройстве парков и скверов сразу же высаживаются зеленые насаждения:
К сожалению, территории парка «Народный» или эко-парка на ГГМ настолько продуваются, настолько там плохо сохраняется влага, что деревья приживаются крайне тяжело. Второе — это факты вандализма, когда ломаются молодые деревья. Почему мы на площади Трудовой доблести ушли от маленьких деревьев и перешли сразу к высоким? Потому что сломать их крайне тяжело.