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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Владислав Пинаев предложил включить в озеленение Тагила замену старых деревьев

Вырубать старые и сажать новые. В программу озеленения Тагила войдет замена деревьев

7 ноября 2023, 13:45
Фото: Midjourney

Владислав Пинаев предложил включить в озеленение Тагила замену старых деревьев

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил заменять старые деревья на новые в рамках программы озеленения во время пресс-конференции 7 ноября.

Старые посадки, по мнению главы Нижнего Тагила, аварийны и представляют опасность, особенно во время штормового ветра.

Сегодня не только надо высаживать, но и надо вырубать старые деревья, которые переросшие, которые представляют опасность. Ураган 2017 года показал, насколько это все серьезно. Поэтому программа должна включать и замену переросших деревьев. Определением аварийности посадок, а также живые они или нет, должен заниматься специальный сотрудник, — отметил Владислав Пинаев.

Также во время встречи с представителями СМИ он пояснил, почему не всегда при благоустройстве парков и скверов сразу же высаживаются зеленые насаждения:

К сожалению, территории парка «Народный» или эко-парка на ГГМ настолько продуваются, настолько там плохо сохраняется влага, что деревья приживаются крайне тяжело. Второе — это факты вандализма, когда ломаются молодые деревья. Почему мы на площади Трудовой доблести ушли от маленьких деревьев и перешли сразу к высоким? Потому что сломать их крайне тяжело.
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Опасность#Владислав Пинаев#Парк#Анна Григорьева#Сквер#Озеленение#Зеленые насаждения
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