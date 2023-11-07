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Published Сегодня, 13:57

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Updated Сегодня, 13:59

Мэр Владислав Пинаев считает Нижний Тагил безопасным городом

«Я не считаю, что в Тагиле небезопасно»: Владислав Пинаев о преступности в городе

7 ноября 2023, 13:57
Фото: tagilcity.ru

Мэр Владислав Пинаев считает Нижний Тагил безопасным городом

Глава города Владислав Пинаев прокомментировал вопрос о преступности в Нижнего Тагиле.

На встрече со СМИ один из журналистов спросил мэра Нижнего Тагила дать комментарий по теме репутации города и обеспечению безопасности в нем. Владислав Пинаев дал понять, что не считает Нижний Тагил небезопасным.

Я бы не сказал, что Нижний Тагил — криминальный город. «90-е лихие» были по всей стране. Хотя то количество учреждений, что есть у нас, конечно, мало где находится. Сейчас я не считаю, что у нас как-то небезопасно, мы ничем не отличаемся от других городов. Даже в большей степени, у нас программа «Безопасный город» сегодня работает. Фактически у нас имеет место быть угон автомобилей, но кражи, которые происходят, раскрываются в ближайшее время. По городу гуляю, общаюсь с молодежью, общаюсь с представителями молодежи на заводах, по безопасности мне вопросы никто не задавал. Те моменты, которые имеют место быть, наверное, это происходит везде, зависит от воспитания, а не от количества камер, — передает слова мэра корреспондент TagilCity.ru.

Также глава Нижнего Тагила отметил, что более подробную информацию о раскрываемости преступлений в Нижнем Тагиле может дать начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

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Отметим, что в Нижнем Тагиле работают более 700 камер «Безопасного города», которое помогают полиции раскрывать и предотвращать преступления. Вместе с этим в Свердловской области, в частности в Нижнем Тагиле, растет преступность, связанная с финансовыми обманами. За 8 месяцев 2023 года тагильчане перевели мошенникам 187 миллионов рублей.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Безопасность#Полиция#Владислав Пинаев#Колония#Безопасный город#Преступность#Юлия Степанова
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