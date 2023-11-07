«Я не считаю, что в Тагиле небезопасно»: Владислав Пинаев о преступности в городе

Отметим, что в Нижнем Тагиле работают более 700 камер «Безопасного города», которое помогают полиции раскрывать и предотвращать преступления. Вместе с этим в Свердловской области, в частности в Нижнем Тагиле, растет преступность, связанная с финансовыми обманами. За 8 месяцев 2023 года тагильчане перевели мошенникам 187 миллионов рублей.