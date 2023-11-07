«Я не считаю, что в Тагиле небезопасно»: Владислав Пинаев о преступности в городе

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
На встрече со СМИ один из журналистов спросил мэра Нижнего Тагила дать комментарий по теме репутации города и обеспечению безопасности в нем. Владислав Пинаев дал понять, что не считает Нижний Тагил небезопасным.
Я бы не сказал, что Нижний Тагил — криминальный город. «90-е лихие» были по всей стране. Хотя то количество учреждений, что есть у нас, конечно, мало где находится. Сейчас я не считаю, что у нас как-то небезопасно, мы ничем не отличаемся от других городов. Даже в большей степени, у нас программа «Безопасный город» сегодня работает. Фактически у нас имеет место быть угон автомобилей, но кражи, которые происходят, раскрываются в ближайшее время. По городу гуляю, общаюсь с молодежью, общаюсь с представителями молодежи на заводах, по безопасности мне вопросы никто не задавал. Те моменты, которые имеют место быть, наверное, это происходит везде, зависит от воспитания, а не от количества камер, — передает слова мэра корреспондент TagilCity.ru.
Также глава Нижнего Тагила отметил, что более подробную информацию о раскрываемости преступлений в Нижнем Тагиле может дать начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.
Отметим, что в Нижнем Тагиле работают более 700 камер «Безопасного города», которое помогают полиции раскрывать и предотвращать преступления. Вместе с этим в Свердловской области, в частности в Нижнем Тагиле, растет преступность, связанная с финансовыми обманами. За 8 месяцев 2023 года тагильчане перевели мошенникам 187 миллионов рублей.