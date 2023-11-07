За отказ от аборта жительницам России могут назначить выплату

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Соответствующее обращение он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, пишут «РИА Новости».
При этом родившийся ребенок будет передан государству на воспитание, предлагает депутат.
Сохранение жизни ребенка — это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Прошу поддержать мои вышеизложенные предложения и дать свою позицию, — добавил Хамзаев.
Известно, что сейчас парламентарии рассматривают возможности изменения статьи 56 об абортах в России.