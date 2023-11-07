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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Госдуме предложили платить женщинам за отказ от аборта

За отказ от аборта жительницам России могут назначить выплату

7 ноября 2023, 13:13
Фото: 1MI

В Госдуме предложили платить женщинам за отказ от аборта

Парламентарий Госдумы Султан Хамзаев предложил инициативу: назначить выплату для женщин, которые решили отказаться от прерывания беременности.

Соответствующее обращение он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, пишут «РИА Новости».

При этом родившийся ребенок будет передан государству на воспитание, предлагает депутат.

Сохранение жизни ребенка — это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Прошу поддержать мои вышеизложенные предложения и дать свою позицию, — добавил Хамзаев.

Известно, что сейчас парламентарии рассматривают возможности изменения статьи 56 об абортах в России.

Свердловчанки чаще других россиянок делают аборты
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#Политика#Ребенок#Женщины#Аборт#Государство#Выплата#Дарья Сорокина
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