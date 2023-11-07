Женщина выпала из машины в Екатеринбурге и скончалась

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
В Екатеринбурге недалеко от пересечения улиц Окружной и 2-й Новосибирской улиц был найден труп женщины. По словам свидетелей, она выпала из машины с пеной изо рта.
Женщине было 57 лет. Ее личность установлена, пишет Ура.ру. Полицейские узнали о произошедшем 7 ноября в 07:45. Сейчас они работают над установлением всех обстоятельств случившегося. На место ЧП выехал следователь.
Известно, что первыми тело женщины обнаружили случайные прохожие. Они утверждают, что она ехала на белой машине, как вдруг у нее случился приступ, во время которого она выпала из авто.