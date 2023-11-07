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Published Сегодня, 07:41

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Updated Сегодня, 07:43

Жительница Екатеринбурга скончалась за рулем во время приступа

Женщина выпала из машины в Екатеринбурге и скончалась

7 ноября 2023, 07:41
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга скончалась за рулем во время приступа

Силовики раскрыли личность выпавшей с приступом из машины жительницы Екатеринбурга.

В Екатеринбурге недалеко от пересечения улиц Окружной и 2-й Новосибирской улиц был найден труп женщины. По словам свидетелей, она выпала из машины с пеной изо рта.

Женщине было 57 лет. Ее личность установлена, пишет Ура.ру. Полицейские узнали о произошедшем 7 ноября в 07:45. Сейчас они работают над установлением всех обстоятельств случившегося. На место ЧП выехал следователь.

Известно, что первыми тело женщины обнаружили случайные прохожие. Они утверждают, что она ехала на белой машине, как вдруг у нее случился приступ, во время которого она выпала из авто.

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