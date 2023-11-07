tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В Екатеринбурге мужчина устроился на работу к мошенникам ради выплаты кредита

Житель Екатеринбурга ради выплаты кредита за Lada обманул пенсионеров

7 ноября 2023, 13:32
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге мужчина устроился на работу к мошенникам ради выплаты кредита

Житель Екатеринбурга не справился с выплатой за новую машину Lada, после чего он решил устроиться на работу к мошенникам. Он стал работать у них «дистрибьютором».

В результате с апреля он принимал от курьеров и переводил своим кураторам деньги пожилых женщин, которым говорили, что их внуки попали в аварию. По вине мужчины бабушки пострадали на более чем два миллиона рублей, сообщили в УМВД.

Одна из жертв, поняв, что ее обманули, пришла в полицию. В результате 50-летнего афериста удалось задержать в тот момент, когда он вез чужие деньги своему куратору. Узнали мужчину по той самой машине, взятой в кредит. Также был установлен менеджер, которому он вез деньги.

Мужчина во всем признался и рассказал, что он также продает наркотики. В результате на него завели два уголовных дела.

Ранее суд аннулировал мошеннический кредит студентки из Свердловской области.

В Свердловской области мошенники придумали новую схему. Они представляются врачами
Узнать подробнее
Читайте также:
«Назвал лохушкой». Мошенники чуть не обманули жительницу ЕкатеринбургаВ Серове мошенники обманули пенсионеров на 2,7 млн рублейДевушка из Ирбита «подарила» мошенникам более 500 тысяч рублей
#Происшествия#Полиция#Мошенники#Телефонные мошенники#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: невидящие надзорники и несеверное сияние
Сегодня, 07:34
«Нужна изюминка». Несколько крупных застройщиков планируют зайти в Нижний Тагил
Сегодня, 13:24
Вырубать старые и сажать новые. В программу озеленения Тагила войдет замена деревьев
Сегодня, 13:45
Лучших воркаутеров Свердловской области выберут на баттлах в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:08
Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова
Вчера, 17:07
Школа на 1200 мест появится в микрорайоне «Александровский-1» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:50