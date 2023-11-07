Житель Екатеринбурга ради выплаты кредита за Lada обманул пенсионеров

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В результате с апреля он принимал от курьеров и переводил своим кураторам деньги пожилых женщин, которым говорили, что их внуки попали в аварию. По вине мужчины бабушки пострадали на более чем два миллиона рублей, сообщили в УМВД.
Одна из жертв, поняв, что ее обманули, пришла в полицию. В результате 50-летнего афериста удалось задержать в тот момент, когда он вез чужие деньги своему куратору. Узнали мужчину по той самой машине, взятой в кредит. Также был установлен менеджер, которому он вез деньги.
Мужчина во всем признался и рассказал, что он также продает наркотики. В результате на него завели два уголовных дела.
Ранее суд аннулировал мошеннический кредит студентки из Свердловской области.