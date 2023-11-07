Житель Екатеринбурга ради выплаты кредита за Lada обманул пенсионеров

Одна из жертв, поняв, что ее обманули, пришла в полицию. В результате 50-летнего афериста удалось задержать в тот момент, когда он вез чужие деньги своему куратору. Узнали мужчину по той самой машине, взятой в кредит. Также был установлен менеджер, которому он вез деньги.