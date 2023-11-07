Жители Екатеринбурга пожаловались на давку в автобусах, троллейбусах и трамваях

В заполненных салонах кондукторы просят пассажиров передавать им через других людей свои банковские карты для оплаты проезда. Однако многие этого боятся, так как не уверены, что карта вернется назад. На этой почве с кондуктором возникают конфликты, и транспортный сотрудник нередко требует в таком случае выйти из салона.