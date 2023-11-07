Жители Екатеринбурга пожаловались на давку в автобусах, троллейбусах и трамваях

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Так, в зимнее время года транспорт ездит не раз в 10 минут, а раз в 30 минут, из-за чего бывает сложно подстроиться и рассчитывать время, рассказала одна из горожанок изданию «Моменты».
Кроме того, каждый день в салонах трамваев, автобусов и троллейбусов скапливается большое количество пассажиров. В связи с этим не всем удается зайти внутрь, в некоторых случаях транспорт едет с открытой дверью.
В заполненных салонах кондукторы просят пассажиров передавать им через других людей свои банковские карты для оплаты проезда. Однако многие этого боятся, так как не уверены, что карта вернется назад. На этой почве с кондуктором возникают конфликты, и транспортный сотрудник нередко требует в таком случае выйти из салона.
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что транспорта в городе хватает. Проблемы с перевозками людей возникают из-за дефицита водителей.
Напомним, 1 декабря 2023 года в Екатеринбурге у 22 автобусов изменится нумерация.