Жители Екатеринбурга просят отложить повышение сбора на авто. Они обратились к Путину

Напомним, что с 29 октября 2023 года вступили в силу изменения в порядке оплаты утильсбора. Они признаны ограничить параллельный импорт со стороны автосалонов. Они оформляли документы на физлиц и затем перепродавали машины. На данный момент, если в Россию автомобиль ввозят для продажи менее чем через год, а тот, кто организовал сделку, оплатил сбор по льготной ставке, то новому владельцу придется уже платить полную.