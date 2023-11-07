Жители Екатеринбурга просят отложить повышение сбора на авто. Они обратились к Путину

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Они просят сделать это, чтобы те, кто недавнок упил автомобили, успели оплатить ставку по старому тарифу.
В обращении говорится, что люди купили автомобили в соседних странах — Киргизии и Армении. Но после того, как они приехали в Россию, то узнали, что для регистрации требуется оплата коммерческого утилизационного сбора. Его сумма составляет от 300 тысяч до 1,28 млн рублей.
Мы не занимаемся автобизнесом, мы — обычные граждане приобрели автомобиль для себя, для своих семей, детей. У нас нет таких денег. Многие не могут взять второй кредит, так как первый был взят на покупку привезенных автомобилей. Мы просим вас отложить введение утилизационного сбора хотя бы на 30 дней, чтобы мы могли оплатить его по прежнему тарифу, — говорится в обращении.
Напомним, что с 29 октября 2023 года вступили в силу изменения в порядке оплаты утильсбора. Они признаны ограничить параллельный импорт со стороны автосалонов. Они оформляли документы на физлиц и затем перепродавали машины. На данный момент, если в Россию автомобиль ввозят для продажи менее чем через год, а тот, кто организовал сделку, оплатил сбор по льготной ставке, то новому владельцу придется уже платить полную.