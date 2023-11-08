13-летняя девочка была изнасилована в подъезде в одном из домов Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Инцидент случился на втором этаже жилого дома на улице Павла Шаманова. По словам жильцов, девочку изнасиловали 3 ноября. На данный момент по квартирам ходит следователь и проводит опрос жильцов.
При этом сами жители дома узнали о произошедшем только через день, когда к ним явился сотрудник полиции. Перед тем как провести опрос он вводил их в курс дела, пишет Ура.ру.
Напомним, ранее в Свердловской области было окончено расследование уголовного дела в отношении гражданина Таджикистана. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Преступника искали более пяти лет.