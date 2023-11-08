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Пожар произошел в школе в Дегтярске

Более трехсот детей эвакуировали из школы в Дегтярске

8 ноября 2023, 08:11
Фото: Midjourney

Пожар произошел в школе в Дегтярске

В школе №16 в Дегтярске вспыхнул пожар. Из-за этого из учреждения эвакуировали 355 человек — 324 ученика и 31 педагога.

Предварительно известно, что пожар начался со школьной лаборатории. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Пламя вспыхнуло 8 ноября примерно в 09:37. Из-за произошедшего сотрудники прокуратуры инициировали проверку в учреждении. Спасатели потушили пламя. В результате воспламенения никто не пострадал.

Предположительная причина, по которой произошел пожар — неисправность электрического шкафа.

Ранее в Нижнем Тагиле на хлебозаводе произошел пожар. Это случилось 29 октября в 19:29.

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#Происшествия#Пожар#Педагоги#Школа#Дегтярск#Эвакуация#Ученики#Лаборатория#Дарья Сорокина
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