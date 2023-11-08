Более трехсот детей эвакуировали из школы в Дегтярске

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
Предварительно известно, что пожар начался со школьной лаборатории. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Пламя вспыхнуло 8 ноября примерно в 09:37. Из-за произошедшего сотрудники прокуратуры инициировали проверку в учреждении. Спасатели потушили пламя. В результате воспламенения никто не пострадал.
Предположительная причина, по которой произошел пожар — неисправность электрического шкафа.
Ранее в Нижнем Тагиле на хлебозаводе произошел пожар. Это случилось 29 октября в 19:29.