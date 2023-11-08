Дедушка погиб под колесами иномарки в Верхней Салде

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Предварительно известно, что 23-летний водитель на автомобили Mitsubishi сбил пешехода, переходящего дорогу в неустановленном месте рядом с пешеходным переходом. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
В результате аварии 72-летний пешеход с травмами различной степени тяжести был доставлен в Верхнесалдинскую больницу. Однако спасти его не удалось.
Известно, что мужчина переходил через дорогу в темной одежде, на которой не было никаких светоотражающих элементов. На месте работают инспекторы ГАИ.
Госавтоинспекция напомнила, что переходить дорогу можно только в положенных местах. А в темное время суток на одежде нужно обязательно иметь светоотражающие элементы.