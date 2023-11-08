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Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Пенсионер попал под машину рядом с пешеходным переходом в Верхней Салде

Дедушка погиб под колесами иномарки в Верхней Салде

8 ноября 2023, 09:14
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пенсионер попал под машину рядом с пешеходным переходом в Верхней Салде

В Верхней Салде сотрудники ГАИ выясняют причины смертельного ДТП, которое произошло примерно в 20:45 около дома №1 по улице Воронова.

Предварительно известно, что 23-летний водитель на автомобили Mitsubishi сбил пешехода, переходящего дорогу в неустановленном месте рядом с пешеходным переходом. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

В результате аварии 72-летний пешеход с травмами различной степени тяжести был доставлен в Верхнесалдинскую больницу. Однако спасти его не удалось.

Известно, что мужчина переходил через дорогу в темной одежде, на которой не было никаких светоотражающих элементов. На месте работают инспекторы ГАИ.

Госавтоинспекция напомнила, что переходить дорогу можно только в положенных местах. А в темное время суток на одежде нужно обязательно иметь светоотражающие элементы.

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#Больница#ДТП#ГАИ#Пешеход#Травмы#Екатеринбург#Верхняя Салда#Дарья Сорокина
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