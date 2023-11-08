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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Девять школьников Свердловской области выиграли по миллиону на конкурсе

Девять школьников Свердловской области стали миллионерами

8 ноября 2023, 15:28
Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Девять школьников Свердловской области выиграли по миллиону на конкурсе

Девять школьников Свердловской области получили по одному миллиону рублей по результатам конкурса «Большая перемена».

Всего победителями стали больше 20 уральцев. Конкурс проводился среди учеников 8-10 классов. Девять десятиклассников получили по одному миллиону рублей, остальные — по 200 тысяч. Еще 90 свердловчан стали призерами, сообщили в департаменте информполитики.

«Большая перемена» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». В финал конкурса, который проходил в детском лагере «Артек», вышли 1,5 тысячи школьников со всей страны. Свердловскую область представили 125 школьников. Это лучший результат после Москвы по числу финалистов. Свои призы школьники смогут вложить в образование, приобретение жилья или создание стартапа. Также им будут начислены дополнительные баллы ЕГЭ к портфолио при поступлении в вузы.

Все ребята признаются, что главным и по-настоящему бесценным призом для них становится тот опыт, который они приобретают за время участия в конкурсе. Они находят новых друзей и понимают, что их успех зависит от веры в себя, от умения работать в команде, от свободного мышления и развития коммуникации. Поэтому многие из них возвращаются в конкурс и снова с азартом пускаются в эту игру, — сказал министр образования региона Юрий Биктуганов.

Напомним, одной из победительниц «Большой перемены» стала школьница из Нижнего Тагила. Еще семь учеников из города стали призерами.

#Общество#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Школа#Образование#Победители#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Большая перемена
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