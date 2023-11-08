Девять школьников Свердловской области стали миллионерами

«Большая перемена» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». В финал конкурса, который проходил в детском лагере «Артек», вышли 1,5 тысячи школьников со всей страны. Свердловскую область представили 125 школьников. Это лучший результат после Москвы по числу финалистов. Свои призы школьники смогут вложить в образование, приобретение жилья или создание стартапа. Также им будут начислены дополнительные баллы ЕГЭ к портфолио при поступлении в вузы.