Девять школьников Свердловской области стали миллионерами

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Всего победителями стали больше 20 уральцев. Конкурс проводился среди учеников 8-10 классов. Девять десятиклассников получили по одному миллиону рублей, остальные — по 200 тысяч. Еще 90 свердловчан стали призерами, сообщили в департаменте информполитики.
«Большая перемена» реализуется в рамках нацпроекта «Образование». В финал конкурса, который проходил в детском лагере «Артек», вышли 1,5 тысячи школьников со всей страны. Свердловскую область представили 125 школьников. Это лучший результат после Москвы по числу финалистов. Свои призы школьники смогут вложить в образование, приобретение жилья или создание стартапа. Также им будут начислены дополнительные баллы ЕГЭ к портфолио при поступлении в вузы.
Все ребята признаются, что главным и по-настоящему бесценным призом для них становится тот опыт, который они приобретают за время участия в конкурсе. Они находят новых друзей и понимают, что их успех зависит от веры в себя, от умения работать в команде, от свободного мышления и развития коммуникации. Поэтому многие из них возвращаются в конкурс и снова с азартом пускаются в эту игру, — сказал министр образования региона Юрий Биктуганов.
Напомним, одной из победительниц «Большой перемены» стала школьница из Нижнего Тагила. Еще семь учеников из города стали призерами.