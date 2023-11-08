Диетолог назвала продукты к новогоднему столу, которые можно покупать в ноябре

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Специалист заверила, что уже в текущем месяце можно покупать для новогоднего стола все виды консервов длительного хранения, алкогольные напитки, соки и некоторые виды сыров.
В ходе интервью представителям NEWS.ru эксперт рассказала, что заранее можно покупать множество видов мясных, рыбных, фруктовых и овощных консервов, а также черную и красную икру, которые могут храниться достаточно долго. Кроме того, в этом месяце можно отправиться в магазин за таким популярным лакомством, как шоколад.
Также в ноябре можно запастись мясом и рыбой глубокой заморозки, срок хранения которых составляет не менее двух месяцев. Из фруктовых напитков имеет смысл заранее приобрести соки длительного срока хранения. Помимо этого, достаточно долго можно хранить алкоголь, ряд сортов сыра, а также замороженные фрукты и овощи.