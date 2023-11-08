Диетолог назвала продукты к новогоднему столу, которые можно покупать в ноябре

В ходе интервью представителям NEWS.ru эксперт рассказала, что заранее можно покупать множество видов мясных, рыбных, фруктовых и овощных консервов, а также черную и красную икру, которые могут храниться достаточно долго. Кроме того, в этом месяце можно отправиться в магазин за таким популярным лакомством, как шоколад.