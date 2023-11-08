До 10 лет грозит подросткам в Екатеринбурге за кражу презервативов у студентки

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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ЧП произошло в ночь с 1 на 2 ноября. Тогда молодые люди напали на девушку на улице 40 лет ВЛКСМ. Для ограбления 18-летней жертвы они воспользовались перцовым баллончиком, пишет «КП-Екатеринбург».
Теперь обоим грозит до 10 лет тюрьмы. В день ограбления у одного из злоумышленников был день рождения.
Задержали подростков 6 ноября. У девушки они украли банковские карты, наушники, таблетки и презервативы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 «Разбой». Сейчас тинейджеры находятся на свободе, утверждает источник. Сама студентка отказалась комментировать это ЧП.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пьяный мужчина попытался вырвать телефон из рук школьницы в супермаркете. Однако девочка вцепилась в его куртку, благодаря чему привлекла внимание других граждан.