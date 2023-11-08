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В Екатеринбурге подростки украли у студентки презервативы

До 10 лет грозит подросткам в Екатеринбурге за кражу презервативов у студентки

8 ноября 2023, 09:39
Фото: 1MI

В Екатеринбурге подростки украли у студентки презервативы

В Екатеринбурге задержаны два подростка, которым 17 и 16 лет. Они ограбили студентку ради презервативов.

ЧП произошло в ночь с 1 на 2 ноября. Тогда молодые люди напали на девушку на улице 40 лет ВЛКСМ. Для ограбления 18-летней жертвы они воспользовались перцовым баллончиком, пишет «КП-Екатеринбург».

Теперь обоим грозит до 10 лет тюрьмы. В день ограбления у одного из злоумышленников был день рождения.

Задержали подростков 6 ноября. У девушки они украли банковские карты, наушники, таблетки и презервативы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 «Разбой». Сейчас тинейджеры находятся на свободе, утверждает источник. Сама студентка отказалась комментировать это ЧП.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пьяный мужчина попытался вырвать телефон из рук школьницы в супермаркете. Однако девочка вцепилась в его куртку, благодаря чему привлекла внимание других граждан.

Подростки в Нижнем Тагиле ограбили и избили молодого человека
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#Уголовное дело#Подростки#Ограбление#Разбой#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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