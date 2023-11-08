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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Инвалиды Свердловской области смогут получить премии до 150 тысяч рублей

До 150 тысяч рублей будут выплачивать некоторым инвалидам Свердловской области

8 ноября 2023, 14:15

Инвалиды Свердловской области смогут получить премии до 150 тысяч рублей

В Свердловской области будут награждать победителей чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью.

Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Речь идет о победителях национальных и международных чемпионатов по профмастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».

Уже с этого года им будут выплачивать премии размером до 150 тысяч рублей. Выплаты присудят и их наставникам. Документ об этом уже подписан главой региона.

Отмечается, что данный чемпионат — один из главных инклюзивных проектов, которые помогают молодым людям с особенностями здоровья реализоваться. Конкурсанты ежегодно демонстрируют высокую способность трудоустройства — до 90%.

Свердловчане традиционно становятся лучшими в промышленной робототехнике, токарных работах, экономике и бухгалтерском учете, веб-дизайне, веломеханике, инженерном дизайне, клининге и ряде других направлений.

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#Общество#Экономика#Свердловская область#Инвалиды#Трудоустройство#Чемпионат#Премии#Робототехника#Профессиональное мастерство#Дарья Сорокина
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