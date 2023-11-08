До 150 тысяч рублей будут выплачивать некоторым инвалидам Свердловской области

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Речь идет о победителях национальных и международных чемпионатов по профмастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».
Уже с этого года им будут выплачивать премии размером до 150 тысяч рублей. Выплаты присудят и их наставникам. Документ об этом уже подписан главой региона.
Отмечается, что данный чемпионат — один из главных инклюзивных проектов, которые помогают молодым людям с особенностями здоровья реализоваться. Конкурсанты ежегодно демонстрируют высокую способность трудоустройства — до 90%.
Свердловчане традиционно становятся лучшими в промышленной робототехнике, токарных работах, экономике и бухгалтерском учете, веб-дизайне, веломеханике, инженерном дизайне, клининге и ряде других направлений.